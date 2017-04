Bucătarul şef al galei Oscarurilor a primit o stea pe Walk of Fame din Hollywood

Austriacul Wolfgang Puck, "chef" al galei Oscarurilor de peste 20 de ani, a primit o stea pe Walk of Fame din Hollywood, în cadrul unei ceremonii la care a fost însoţit de regizorul Brett Ratner şi de prezentatorul de televiziune Larry King, relatează EFE.



"Când am venit la Los Angeles în anii 70, îmi amintesc că m-am plimbat pe aici şi am văzut toate aceste stele şi m-am întrebat ce trebuie să faci ca să obţii una. Toţi îmi spuneau că trebuie să lucrez în televiziune sau cinematografie, aşa că nu am crezut că va fi vreodată posibil", a povestit Puck.



"Este un lucru extraordinar pentru care sunt foarte mândru. Nu se compară nimic cu a fi imortalizat cu o stea", a adăugat Puck, care a primit steaua cu nr. 2.608 pe Walk of Fame.



Puck, care a primit această recompensă pentru apariţiile sale în programe de televiziune, este una din figurile cheie ale gastronomiei americane şi deţine trei companii de profil: Wolfgang Puck Fine Dining Group, Wolfgang Puck Catering şi Wolfgang Puck Worldwide, Inc.



Serialul 'Wolfgang Puck', câştigător al unui premiu Emmy, a fost difuzat de The Food Network în 2001 şi a avut cinci sezoane. Bucătar experimentat şi fondator al restaurantului Spago, din Beverly Hills (California), Puck' a participat de asemenea la programe celebre de televiziune precum 'The Late Show with David Letterman', 'The Tonight Show with Jay Leno', 'The Late Late Show with Craig Ferguson', 'The Ellen De Generes Show', 'Entertainment Tonight' şi 'Wheel of Fortune'.



În prezent, "chef" Wolfgang Puck şi-a asociat numele la peste o sută de restaurante şi cafenele din întreaga lume.AGERPRES