Campionul mondial la Kempo Yani Zaharia și-a adjudecat două titluri de Mister al liceului "Benjamin Franklin" din Capitală

Yani Zaharia, component al naționalei de Kempo a României și multiplu campion national, european și mondial la acest sport, s-a aflat printre laureații ”Balului Bobocilor”, petrecere organizată de elevii Liceului Teoretic ”Benjamin Franklin” într-un club din Centrul Vechi.

Cu această ocazie, Yani Zaharia a devenit primul elev din istoria liceului, câștigător atât al unuia dintre cele 3 titluri de Mister "Benjamin Franklin" cât și al titlului Mister Popularitate, numele acestuia fiind scandat minute în șir de colegii săi, într-o atmosferă incendiară dar plină de decență, supervizată impecabil de profesorii și conducerea liceului bucureștean.

”La concursurile de Miss și Mister au participat 6 perechi, adică 6 fete și 6 băieți. Fiecare dintre noi a trebuit să trecem prin probe de dans, defilare de zi, defilare de noapte și teste de cultură generală. Pentru ținutele mele, am colaborat cu stilistul Dragoș Săndulache și am purtat tinute alese de el. Sincer, nu mă așteptam să câștig vreun premiu de aceea am fost și mai plăcut surprins când am plecat acasă cu două titluri cucerite”, a arătat Yani Zaharia, care a fost susținut pe durata întregului concurs de frumusețe de către tatăl său, maestru emerit al sportului românesc și președintele Federației Române de Kempo, Amatto Zaharia. De asemenea, printre susținătorii lui Yani s-au aflat fratele său, campionul mondial Yamato Zaharia, multiplul campion Tolea Ciumac și Sanda Zaharia, prima campiona mondiala din istoria Kempo-ului românesc. În decembrie, Yani Zaharia va reprezenta România la Campionatele Europene, ce vor avea loc în Budapesta, Ungaria.

foto: Mihai Mitrea