Care actriță a fost declarată pentru a 5-a oară cea mai frumoasă femeie

Picasa





Vedeta, declarată cea mai frumoasă femeie din lume pentru a cincea oară, a precizat într-un interviu cu redactorul şef al revistei, Jess Cagle, publicat în numărul din această săptămână, că este foarte flatată şi că abia îi vine să creadă acest lucru.

La 26 de ani după ce a apărut pentru prima dată pe coperta numărului special al revistei "People" - World's Most Beautiful Woman - Julia Roberts rămâne "fata frumuşică" favorită a celor de la People, scrie miercuri revista în ediţia sa online.



De fapt, Julia Roberts l-a devansat acum cu mult pe George Clooney, care a fost desemnat de People cel mai sexi bărbat în viaţă de două ori. "Voi menţiona acest lucru în felicitarea de Crăciun pe care i-o voi trimite lui Clooney în acest an", a glumit ea în interviu.



Actriţa în vârstă de 49 de ani vorbeşte în interviu despre căsătoria ei de 14 ani cu regizorul de imagine Danny Moder şi cei trei copii ai lor, gemenii Hazel şi Phinnaeus, de 12 ani, şi Henry, de 9 ani, dar şi despre secretele frumuseţii sale.



Julia Roberts avea doar 23 de ani când a apărut pentru prima dată pe coperta World's Most Beautiful Woman din 1991. În anul precedent ea devenise celebră cu rolul din comedia romantică "Pretty Woman". Julia a mărturisit că nici măcar nu şi-a dat seama ce impact a avut acest film asupra carierei ei.



"Oamenii îmi spun 'Oh, Pretty Woman trebuie să-ţi fi schimbat viaţa' şi a devenit un fel de glumă, dar eu nici nu eram în oraş când a ieşit filmul. Eram implicată într-un alt film, într-un orăşel mic (...) Îmi amintesc că am citit... 'Pretty Woman a fost lansat în acest weekend şi a avut încasări mari' şi m-am gândit: 'Asta înseamnă mulţi bani pentru mine? Este de bine? Este extraordinar?' Nu ştiam cu adevărat".AGERPRES