Nadina Câmpean vrea de la Moşul o vacanţă de poveste

Nadina Câmpean, vedeta Antenei 3, abia aşteaptă să ajungă acasă: „Sărbătorile înseamnă familie, motiv pentru care, de Crăciun, voi fi la Târgu-Mureş. Am venit în Bucureşti în urmă cu zece ani şi simt că mi-am găsit locul aici, însă refugiul meu rămân casa părinţilor şi cea a bunicilor mei de la ţară. Iar de Revelion voi fi alături de cea de-a doua familie, prietenii şi colegii mei din Bucureşti. Vom sărbători împreună, urmând ca în prima zi a anului, de la ora 9.00, să-mi aştept telespectatorii la «Previziuni». Îmi place să încep anul în forţă”. De pe masa frumoasei prezentatoare nu va lipsi nimic: „Pot să bag mâna în foc pentru asta, mai ales că se va ocupa mama mea. Iar anul acesta îi voi veni în ajutor cu o tartă cu mere genială şi un tort de biscuiţi. Eu mănânc carne, dar nu foarte multă. Însă, de Crăciun, nu concep să nu avem sarmale şi carne afumată de la bunicii mei, dar şi baigli, un cozonac unguresc cu foarte multă nucă. Minunat!”. Nadina are şi câteva dorinţe pentru noul an: „Vreau linişte şi mai puţine veşti dureroase despre cunoscuţi care se confruntă cu probleme de sănătate. Am avut un an agitat şi sper ca 2018 să-şi ia revanşa. Dar dacă citeşte acest articol Moş Crăciun, nu m-ar supăra o vacanţă pe Valea Loirei sau o lună cu rucsacul în spate prin Scoţia, Irlanda şi Ţara Galilor. Presimt că va fi un an bun din toate punctele de vedere”.

Diana Bart vrea un frăţior pentru fiica ei

Anul 2017 a fost plin pentru Diana Bart, prezentatoarea postului Prima TV, care s-a măritat cu alesul ei şi a devenit mămică. „Anul acesta ne-a adus un cadou minunat, pe micuța Maira. Acum, spre sfârșit, sper să se pregătească să ne mai aducă și un frățior pentru micuța noastră, sau ce o vrea să fie”, ne-a mărturisit vedeta, care îşi va petrece Crăciunul la Bucureşti, în familie, alături de părinți, frați, surori, iar Revelionul, la Budapesta. Gurmandă incurabilă, Diana va acorda o deosebită importanţă meniului de Sărbători: „De pe masa noastră nu vor lipsi preparatele bucătăriei tradiționale. Îmi plac la nebunie salata de boeuf, piftia, sărmălu­țele în foi de viţă și de varză acră, dar și preparatele din porc, în special lebărul. Mama îmi face în fiecare an o surpriză cu mini choux a la creme cu ciocolată și vanilie, iar soacra mea e specialistă în cozonaci. Sărbători minunate vă doresc și un An Nou binecuvântat!”.

Ana-Maria Roman, mesaj

emoţionant pentru tata, de Crăciun

Ana-Maria Roman („Esenţial”, Antena 3) are mereu acelaşi plan de Sărbători: „De 12 ani încoace, de când am intrat în presă, de Crăciun merg acasă la ai mei, iar de Revelion lucrez. Pentru cei din familia Roman, Crăciunul e sfânt. Ne adunăm cu toţii acasă, colindăm bradul, obligatoriu «O, ce veste minunată», vine Moş Crăciun anunţat cu un sunet de clopoţel, ne aşezăm la masă, ne vin musafiri, primim colindători... Avem un singur element perturbator: se numește Toto şi e câinele familiei. Ţine morţiş să urle non-stop cât timp noi cântăm. De Crăciun e şi ziua şefului familiei, Mircea Roman (tata). Anul acesta împlineşte 70 de ani. Şi, pentru că mama îi va citi cu voce tare această rubrică, ea stând în fotoliu, iar el pe canapea, vreau să ştie că îl iubim enorm. Şi că îi suntem recunoscători pentru toate eforturile pe care le face ca noi să ne cunoaştem rădăcinile şi să nu rămânem nişte ignoranţi. În vară ne-a făcut Arborele genealogic de la 1800 încoace, are 3 metri, şi ne-a pus toată istoria familiei în două cărţi”. Ana-Maria are o reţetă preferată de Crăciun: „După nişte ani de stat la DNA”, ai crede că voi răspunde - caltaboş. NU! Reţeta preferată este cea de baigli, cozonacul unguresc. Dar nu singura... Mama găteşte exagerat de bine şi se vede asta inclusiv pe mine. Ce îmi place MIE să gătesc de Crăciun este turta dulce. Ador să o ornez frumos şi să o dau cadou”. Frumoasa prezentatoare a continuat: „Am învăţat în acest an că viaţa îţi dă, dar îţi şi ia… Aşadar, nu cer multe. Pot însă să recomand unele ajustări. Şi să mă ţin de rezoluţia vieţii, aia de Anul Nou!”.

Ioana Maria Moldovan aşteaptă Crăciunul… şi un bebe

Prezentatoarea emisiunii „Focus din inima României”, de la Prima TV, Ioana Maria Moldovan, se pregăteşte de o sărbătoare continuă. Abia aşteaptă Crăciunul, televiziunea la care lucrează împlineşte 20 de ani şi, luna viitoare, va deveni mămică. „E primul an în care nu mi-am făcut nici măcar un mic plan de Crăciun și de Revelion. Asta pentru că anul acesta planurile mi le va face minunea. În mod normal ar trebui să apară pe lume anul viitor, la început de ianuarie, dar cine știe? La cât de activi am fost pe timpul sarcinii, poate se grăbește și vine mai repede. În cei 35 de ani ai mei este primul Crăciun pe care nu-l petrec la Târgu-Mureș, ci îl fac la București. Cu alte cuvinte, Crăciunul și Revelionul mă prind stând cuminte acasă”, ne-a spus vedeta, care ştie clar ce-şi doreşte de la noul an: „Anul Nou sper să-mi aducă liniște, momente faine, de neuitat și doar zâmbete alături de minunea mea”.

Dana Grecu - fan Crăciun, nu Revelion

„Întotdeauna mi-a plăcut să aştept Crăciunul. Şi acum îl aştept cu mare drag. Nu mi-l imaginez altfel decât alături de ai mei. Revelionul nu prea contează pentru mine. Aşa e dintotdeauna!”, ne-a spus Dana Grecu, vedeta Antenei 3, care ne-a mărturisit că de Sărbători îi place mult să mănânce salată de boeuf, piftie şi sarmale. Prezentatoarea a încheiat, cu gândul la anul 2018: „Sper ca în noul an, dacă nu pot să fac bine oamenilor, măcar să nu le fac rău. Să fim sănătoşi cu toţii şi puternici, să nu renunţăm la speranţe”.

Ilinca Vandici face primul Crăciun alături de băieţelul ei

Ilinca Vandici, prezentatoarea show-ului „Bravo! Ai stil”, de la Kanal D, spune că Sărbătorile acestui sfârşit de an înseamnă un moment de bilanţ, dar şi un nou început: „S-a schimbat totul. O voi lua de la zero, pentru că este primul Crăciun alături de Bebe! Acum, de când a venit pe lume, voi retrăi amintirile din copilărie alături de el. Aştept Crăciunul cu nerăbdare, ca şi când aş fi din nou mică. Tot ce înseamnă Sărbători de iarnă a rămas întipărit în sufletul şi în mintea mea. Am amintiri vii şi frumoase cu mersul la colindat, pregătirile pentru Crăciun, mersul la săniuş sau împodobitul bradului. Acum am căutat cel mai frumos brad şi decoraţiuni care să îi atragă atenţia micuţului”.