Ce spune omul de afaceri Ion Țiriac despre fiica sa

Celebrul om de afaceri a făcut declaraţii despre fiica sa, Ioana, într-un interviu pe care l-a acordat pentru Antena Stars.

Din povestea de dragoste pe care a trăit-o cu jurnalista Sophie Ayad, au rezultat doi copii: Ioana, care este o tânără foarte frumoasă, şi Karim.

„Bănuiesc că este un copil norocos este cel care are posibilitatea în tinereţea lui să crească într-un mod logic şi normal. Faptul că a învăţat că întotdeauna există cineva care are nevoie mai multă decât are ea de anumite lucruri, sau de lucrurile normale în viaţă, a învăţat-o de la o vârstă foarte fragedă, iar acum că îşi face singură asemenea evenimente pe care le-a făcut împreună cu noi, şi cu mine şi cu maică-sa …nu e meritul meu absolut deloc”, a explicat Ion Ţiriac.

„Eu nu i-am dat foarte multe sfaturi, pentru că nu am fost prea mult pe acasă, dar cred că s-a uitat şi prin dreapta şi prin stânga şi sper că a luat numai lucruri bune, că de rele suntem sătui”, a mai declarat el. Antena 3