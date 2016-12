Celebrități care l-au confundat pe George Michael cu Boy George

Actriţa americană Sarah Michelle Gellar şi comicul spaniol Miki Nadal au făcut o confuzie regretabilă. Ei au postat tweet-uri deplângând moartea lui George Michael, confundându-l cu alt artist britanic ... Boy George, relatează online ziarul spaniol La Vanguardia.



Actriţa Sarah Michelle Gellar, eterna "Buffy, vânătoarea de vampiri", are ceva în comun cu actorul spaniol de comedie Miki Nadal. Cei doi actori au vrut să-şi exprime regretul faţă de moartea lui George Michael, dar au făcut ambii aceiaşi greşeală confundându-l cu un alt artist britanic ... Boy George.



Actriţa a fost avertizată pe Twitter şi a şters imediat mesajul. "Just as sad when you get the correct information- #ripGeorgeMichael thank you to everyone who corrected me- it's still so sad", a scris ea, subliniind că eroarea s-a datorat nu faptului că i-a confundat pe cei doi cântăreţi, ci pentru că a fost prost informată. "Este la fel de trist fiind vorba de Crăciun.

Mi-am învăţat lecţia", a tranşat ea chestiunea.



Pe aceiaşi linie s-a exprimat şi umoristul spaniol Miki Nadal, care a mers mai departe cu confuzia, însoţindu-şi mesajul de regret pentru moartea lui George Michael cu o poză a lui Boy George.



Boy George este un artist polifaţetic (cântăreţ, muzician şi DJ) şi designer de modă. A devenit cunoscut ca solist al trupei Culture Club în anii 80, subliniază La Vanguardia.AGERPRES