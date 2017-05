Cheloo, obligat să-i înveţe pe elevi dansuri şi colinde

Cheloo, solistul trupei Paraziţii, şi-a început munca în folo­sul comunităţii după ce procurorii ploieşteni l-au condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare pentru consum de dro­guri. Rapperul se laudă că tunde iarba, dar primarul localităţii Adunaţi, unde trebuie să-şi ispăşească pedeapsa, spune că-l va pune să-i ajute pe elevi la “dansuri, la colinde, la tradiţii”. Cân­tăreţul se alătură altor vedete care au avut probleme cu legea.

Cătălin Ştefan Ion, alias Cheloo, condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare şi la 100 de zile de muncă în folosul comunităţii, şi-a început ispăşi­rea pedepsei. El a postat zilele trecute câteva fraze pline de iro­nie, dar şi un îndemn la legali­zarea drogurilor uşoare: “Azi am tuns aproape 1/3 de hectar de iarbă şi a durat vreo 8 ore de muncă în folosul asociaţiei de locatari (acasă). Dacă în ţara asta avem dreptul să facem cancer de la tutun şi ciroză de la alcool, ia să vedem câţi vor să începem demersurile pentru legalizarea cannabisului. Spor la laic-dizlaic”, a scris Cheloo pe Facebook, și a primit mii de mesaje de susţinere de la fanii săi.

Octavian Negotei, primarul localităţii Adunaţi, unde cântă­reţul deţine o casă de vacanţă, a declarat că rapperul va munci în funcţie de pregătirea lui. “Să vedem ce pregătire are domnul. Ce să zic? Îi va ajuta pe elevii de la școală, că şi aşa ei sunt foarte pricepuţi la dansuri, la colinde, la tradiţii... O cale de mijloc o să găsim noi împreună. Ceva, ceva trebuie să facă”, a declarat edilul pentru news.ro. Cum Cheloo a criticat în trecut modul în care merg lucrurile în satul praho­vean, primarul se va folosi de el pentru a rezolva acele neajun­suri: “Îl vom întreba pe dânsul: «Ia zi, ce crezi că ai putea să faci pentru comunitate, că uite, ai ochiul format şi ai mai criticat localitatea, că acolo nu-i aşa, că dincolo e aşa... Uite, după ochiul tău de critic, ia zi... Ne mai spu­nea pe drum ce îl nemulţumea. Dar nu e cu răutate”.

Cheloo nu este primul ar­tist certat cu legea din lumea răzvrătită a hip-hopului. Dacă solistul de la Paraziţii a scăpat doar cu o perioadă de probaţiu­ne, amendă şi muncă în folosul comunităţii, alţi trei rapperi au avut de tras pentru faptele lor: Puya şi Sişu, cei doi componenţi ai trupei La Familia, precum şi Shobby, de la Codu' Penal.

Puya: închisoare în Belgia

Un alt rapper cunoscut, Dragoş Gărdescu, alias Puya, a recunos­cut că a stat 4 luni într-o închisoare belgiană, însă nu a vrut să dezvăluie motivul. Sur­se din anturajul hip-hopperului au susţinut că acesta a fost cer­cetat pentru că ar fi făcut parte dintr-o reţea de falsificatori de carduri. Interpretul a povestit că în Belgia condiţiile de detenţie sunt drastice: “Era ca la Dofta­na”, a spus el la Antena Stars.

Sişu, probleme cu drogurile

Tudor Sişu, cel cu care Puya a avut o formaţie, s-a confruntat cu o mulţime de probleme în ultimii 14 ani. în 2003, el a fost arestat pentru trafic de droguri, iar câteva luni mai târziu a fost con­damnat la trei ani de închisoare. Eliberat în octombrie 2005, el a rezistat doar 7 luni afară, pentru ca în mai 2006 să fie închis din nou, tot din cauza drogurilor. Acum, Tudor s-a făcut băiat cuminte şi se ocupă de muzică.

Shobby a omorât o gravidă pe trecerea de pietoni

Shobby, cel punea bazele trupei Codu' Penal, împreună cu Cabron, a produs în 2010 un accident de circulaţie în urma căruia o femeie însărcinată şi-a pierdut viaţa. Pen­tru că era băut, ra­pperul nu a scăpat de închisoare, fiind condamnat la cinci ani, din care a ispă­şit trei. “Unii dintre prieteni mi-au rămas aproape, restul s-au împiedicat. Am vă­zut ce înseamnă să fii singur. Am plătit pentru greşeala pe care am făcut-o”, a declarat cântăreţul în momentul eliberării.

Alţi artişti care au dat cu subsemnatul la poliţie

Florin Chilian şi-a agresat iubita

Cântăreţul Florin Chilian a fost protagonistul unui scandal în 2006, când a condus băut şi şi-a agresat prietena. El a urcat la volan sub influen­ţa alcoolului, a provocat un accident rutier fără victime şi şi-a bătut iubita, pe solista Ana Maria Georgescu. Chilian a fost condamnat în 2010 pentru acele fapte la un an şi zece luni de închisoare cu suspen­dare, motivarea fiind că a condus maşina în stare de ebrietate şi agresiuni fizice asupra iubitei sale.

Alexandra Harra, încătuşată de poliţiştii americani

În urmă cu câţiva ani, Alexandra, fiica clarvăză­toarei Carmen Harra, a povestit că a tras o spaimă groaznică după ce a intrat pe mâna poliţiştilor ame­ricani, pentru depăşirea vitezei legale cu maşina sa. “M-au oprit poliţiştii, am încercat să le fac ochi dulci, dar nu mi-a mers. M-am speriat foarte tare, mă gân­deam că o să mă omoare mama. Mi-au pus cătuşele, m-au dus la poliţie, dar am reuşit să îmi plătesc cauţiunea şi am fost eliberată”, afirma atunci Alexandra Harra.

Brigitte Năstase a sechestrat doi datornici

Brigitte, soţia fostului te­nismen Ilie Năstase, a fost condamnată la închisoare după ce a sechestrat, în 2003, doi bărbaţi în clubul Disco­land din Timişoara. Victimele îi datorau vedetei 5.000 de euro. Frumoasa brunetă a organizat cursuri de aerobic pentru de­ţinute şi i-a convins pe poliţişti să îi vop­sească celula în roz. Din 2010, ea este soţia lui Ilie Năstase, însă relaţia lor scârţâie din toate încheieturile.

Botezatu, arestat în Italia

Designerul Cătălin Bote­zatu a avut probleme cu legea în urmă cu 21 de ani. El a fost încarcerat într-o închisoa­re de maximă securitate din Italia, fiind acuzat în ţară de bancrută frauduloasă. După câteva luni de detenţie, Botezatu a fost extrădat şi plasat în arestul Penitenciarului Rahova, fiind eli­berat pe 14 martie 1997. A fost acuzat că nu a mai restituit un credit de 350.000 de dolari. Botezatu a susţinut mereu că a fost victima unei mafii politico-financiare.

Adina Buzatu, urmărită pentru evaziune

Creatoarea de modă Adina Buzatu este acuzată de consti­tuire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, folosirea cu rea-credinţă a bu­nurilor societăţii, fals în înscri­suri sub semnătură privată şi spălare de bani, săvârşite în concurs de in­fracţiuni. Procurorii susţin că între 2012 şi 2014 ea a folosit în interes personal, cu rea-credinţă, suma de 3.700.000 de lei, care a fost transferată din conturile societăţii adminis­trate în conturile a patru firme-fantomă.

Mihaela Rădulescu, altercaţie cu ziarişti

În 2009, Mihaela Rădulescu a fost cercetată pentru dis­trugere de bunuri după o altercaţie cu nişte fotografi. Ea a fost agasată de aceştia şi a răbufnit, fiind cercetată pentru furt calificat şi distrugere de bunuri, după ce le-a luat papa­razzilor un rucsac cu aparatul foto, iar şoferului, legitimaţia de serviciu, cartela de acces în parcare şi cheia autoturismu­lui. Conflictul a fost aplanat de poliţie, iar bunurile au fost imediat returna­te proprietarilor. “Nu sunt dispusă, în calitate de cetăţean al României, să mi se încalce toate drepturile de către un trust elveţian de presă. I-am spus fotografului că m-a agresat, am alergat după el. A încercat şoferul lui să mă omoare cu maşina. Asta e toată povestea“, declara Mihaela la acea vreme.

Natalia Mateuţ a folosit carduri de credit false

Natalia Mateuţ, fiica fostului fotbalist Dorin Mateuţ, a fost arestată în aprilie 2011 în centrul oraşului Amsterdam, fiind acuzată că a folosit cu intenţie car­duri de credit false cu care a cumpărat haine şi obiecte de lux în valoare de peste 80.000 de euro. Parchetul olandez a cerut patru luni de închisoare pentru Natalia Mateuţ, însă a luat act de faptul că vedeta a cooperat, predând o serie de articole. Ea a primit o pedeapsă de două luni de în­chisoare, care a fost redusă până la urmă la 30 de zile.

Andrei Gheorghe a acuzat Parchetul de hărţuire

Andrei Gheorghe a fost ares­tat pentru 3 ore, din cauza unei... fotografii tip paparazzi. În poză se vedea cum el fuma o ţigară cu marijuana, astfel că a fost chemat la Parchet să dea declaraţii, ca suspect de a fi consumator de substanţe interzise. I s-au reţinut actele şi i s-a spus că nu are voie să se deplaseze mai mult de 20 de paşi pe holurile instituţiei. “Mi s-a spus că sunt arestat. După trei ore, man­datul nu a fost confirmat. Consider că a fost o hărţuire“, a declarat omul de radio, care la câ­teva luni a fost scos de sub urmărirea penală.

Cristian Tabără, acuzat că a abuzat o minoră

O fostă iubită l-a acu­zat pe Cristian Tabără că a abuzat-o sexual pe fiica ei, Alexandra, în urmă cu mai mulţi ani. Alina Bodnaru susţinea că omul de televiziune ar fi in­trat într-o noapte în camera fetei ei, ar fi trezit-o din somn şi ar fi pipăit-o. După mai multe luni de anchetă, în care el a negat vehement acuzaţiile, prezentato­rul TV a fost găsit nevinovat. De atunci, Cristi a început o viaţă nouă: a slăbit 60 kg şi s-a mutat în Republica Moldova.

Oana Zăvoranu şi-a devastat locuinţa

Până să dispară din lu­mina reflectoarelor, Oana a fost mană cerească pentru presa de scandal. Ea a fost acuzată de Pepe, fostul ei soţ, de distrugere de bu­nuri, după ce Oana a pără­sit domiciliul conjugal, nu înainte de a devasta locuinţa. La câţiva ani, vedeta a fost anchetată de poliţie după ce medicul estetician Marek Vâlcu a denunţat-o că ar fi încercat să-l şantajeze: i-ar fi cerut 10.000 de euro pentru a nu divulga nişte informaţii compromiţătoare despre el.