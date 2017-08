Cum arată Ozana Barabancea în costum de baie, după ce a slăbit 30 de kilograme

Ozana Barabancea a slăbit considerabil și face eforturi mari pentru a-și întreține silueta. Recent, jurata ”Te cunosc de undeva!” a fost surprinsă la mare, într-un costum de baie dintr-o singură piesă, iar diferența este vizibilă.

„Cred că m-am îngrăşat pe fond nervos. Eu fac de patru luni sport de patru ori pe săptămâna, dar nu am dat jos cât am vrut eu, iar mâncatul asta compulsiv nu m-a ajutat deloc. Acum am să beau trei săptămâni lichide, supe strecurate, ceaiuri. Dacă puteţi să credeţi am savurat linguriţă cu linguriţă un iaurt de băut. Am spus adio tuturor băuturilor acidulate. Eu oricum nu prea beau nici alcool”, a declarat Ozana, după ce s-a operat.

Sursa foto Facebook Ozana Barabancea