Dezvăluire surprinzătoare: „Am întâlnit femei care mi-au spus că nu plec de acolo până nu mă au”

Constantin Enceanu, unul dintre cei mai îndrăgiți interpreți de muzică populară de la noi, a povestit despre viața de artist, cu bune și cu rele, dar și despre familia sa.

Cântărețul susține că pentru el încrederea este esențială într-o căsnicie și mărturisește că, dacă soția lui nu ar fi avut încredere în el, relația lor nu ar fi durat atât de mult. Toate acestea mai ales în contextul în care, în meseria sa intră în contact cu o mulțime de reprezentate ale sexului frumos.

”Am întâlnit femei care mi-au spus că nu plec de acolo până nu mă au. Eu le-am zis ‘mulțumesc, dar trebuie să termin cu treaba aici’. Sunt și doamne mai tinere, dar am un succes la doamnele în vârstă de nu îți imaginezi. La un moment dat, la un concert peste hotare, am cântat jumătate de oră și alte trei ore am stat la poze. Asta este meseria”, declară Constantin Enceanu în cadrul emisiunii ”Refresh by Oana Turcu”.

