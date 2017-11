Diana Bișinicu s-a rugat la mormântul părintelui Arsenie Boca să rămână însărcinată cu Riana

Diana Bișinicu vine împreună cu fiica ei, Riana (4 ani), joi, 16 noiembrie, de la ora 21.15, la “Aici eu sunt vedeta”. Ocazie cu care fetița va dezvălui din secretele celebrei sale mame. Astfel, telespectatorii Antenei 1 vor afla de la Riana că mama sa, Diana, fostă componentă a trupei Pops, s-a rugat la mormântul părintelui Arsenie Boca să rămână însărcinată, iar acesta a ajutat-o să-și împlinească visul.

“La puțin timp după ce m-am rugat la mormântul părintelui Arsenie Boca, am rămas însărcinată cu Riana. De atunci, din anul 2012, mergem la mormântul său în fiecare an. Recent, am fost din nou”, spune Diana.

Ce alte lucruri neștiute se vor spune în acestă emisiune despre Diana Bișinicu, dar și despre ceilalți invitați, Tavi Colen și Maria Dragomiroiu, care vin împreună cu fiul, respectiv nepoatele sale, telespectatorii Antenei 1 vor afla joi, 16 noiembrie, de la ora 21.15, într-o nouă ediție “Aici eu sunt vedeta”, prezentată de Dan Bittman.