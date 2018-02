"Dr. Quinn", a pozat pentru Playboy la 67 de ani

Actriţa britanică Jane Seymour a pozat la 67 de ani pentru revista pentru adulţi Playboy, subliniind că în prezent "se simte mult mai sexy ca atunci când era tânără", relatează online ziarul spaniol ABC.



Deşi au trecut peste 20 de ani de la terminarea popularului serial "Dr. Quinn", actriţa din rolul principal, Jane Seymour, nu pare să se fi schimbat prea mult. La 67 de ani, ea a decis să se dezbrace pentru cititorii Playboy, potrivit unui anunţ al actriţei publicat pe contul său de Instagram.



Ea a postat cu această ocazie şi imagini din timpul şedinţei pentru Playboy, în care apare în lenjerie de corp şi o jachetă pufoasă roz. Actriţa pare mai tânără ca oricând cu părul lung şi şuviţele rebele acoperindu-i fruntea.



"Sunt încântată să împărtăşesc cu voi acest lucru. Am fost recent fotografiată şi intervievată, în casa mea, de cei de la revista Play­boy... Mă simt mai sexy ca oricând la 67 de ani!", a mărturisit ea.



În noiembrie Jane Seymour a dezvăluit că a fost hărţuită sexual de un important producător de la Hollywood, lucru pe care l-a reiterat în interviul pentru Playboy. S-a întâmplat în 1972, iar incidentul aproape că a făcut-o să renunţe la cariera de actriţă.



"Am fost la el acasă pentru a vorbi despre un rol. Mi-a arătat proba înregistrată pe cameră şi s-a aşezat lângă mine. "Eşti perfectă pentru rolul din filmul meu. Eu am făcut ceea ce era de făcut, acum şi tu trebuie să facă ceea ce trebuie", a spus el.



"Apoi mi-a pus mâna sus pe picior. Fiind britanică mi-am încrucişat picioarele şi m-am tras cât mai departe de el. Apoi m-am ridicat în picioare şi l-am rugat să mă lase să plec, în timp ce el mă ameninţa că nu voi mai lucra niciodată dacă voi povesti cuiva cele întâmplate", a mărturisit actriţa. După incident, Seymour a vrut să renunţe la actorie, s-a îngrăşat, şi a avut nevoie de doi ani pentru a depăşi momentul.



Între 1993 şi 1998, ea a jucat în serialul de succes "Dr.Quinn", unde o interpretează pe o femeie doctor din secolul al XIX-lea, alături de actorul Joe Lando. În 1996, a câştigat premiul Globul de Aur pentru cea mai bună actriţă într-un serial de televiziune pentru rolul său din "Dr. Quinn".AGERPRES