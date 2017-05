Dwayne 'The Rock' Johnson se gândeşte să candideze la preşedinţia SUA

Sgt. Valerie C. Eppler





Actorul şi producătorul american Dwayne Johnson, supranumit 'The Rock', nu elimină posibilitatea ca pe viitor să candideze la preşedinţia SUA şi a declarat că "este o posibilitate reală" într-un interviu acordat revistei GQ, relatează EFE.



'The Rock' a dat asigurări revistei că "acum un an" a început să se gândească "tot mai mult" dacă să se prezinte la alegerile prezidenţiale americane.



"Exista o senzaţie de seriozitate care m-a făcut să ajung acasă şi să-mi spun lăsaţi-mă să mă gândesc pentru a da un răspuns cât mai plauzibil şi respectabil", a povestit actorul din 'Fast & Furious', în vârstă de 45 de ani.



Ideea a apărut după ce a citit în iunie un articol din The Washington Post care îl sugera pe 'The Rock' drept candidat viabil la Casa Albă, ţinând cont de climatul politic de atunci când Donald Trump, acum preşedinte, visa să conducă ţara.



După ce a studiat opţiunea, Dwayne Johnson - care potrivit GQ este cel mai bine plătit actor din lume - a mărturisit că îşi propune serios să renunţe la cariera sa prolifică de actor şi să aspire la preşedinţia SUA.



"Cred că este o posibilitate reală", a mărturisite el.



'The Rock', care înainte de a deveni actor a fost luptător profesionist de 'pressing catch' WWE, face parte din distribuţia popularei serii de filme de acţiune şi urmăriri de maşini 'Fast &Furious', care a avut încasări la nivel mondial anul trecut de un miliard de dolari.AGERPRES