Ed Sheeran şi-a şters contul de Twitter după reacţiile împărţite provocate de apariţia sa în "Game of Thrones". În timp ce unii fani au fost încântaţi să-l zărească pe starul Ed Sheeran în primul episod din sezonul al şaptelea al "Game of Thrones", alţii nu au reacţionat cu la fel de mult entuziasm, argumentând că apariţia episodică a cântăreţului a fost o notă falsă în universul fantasy al serialului, relatează marţi The Telegraph.



După ce un trailer la cel de al doilea episod sugera că Arya (Maisie Williams) se va reîntâlni în curând cu lupul ei, Nymeria, unii şi-au exprimat speranţa că animalul gigantic îl va mânca în curând pe personajul lui Sheeran.



Anterior în cursul acestei luni, după ce a fost nemulţumit de o parte din reacţiile negative din mediul online privind concertul său de la Festivalul Glastonbury, în general bine primit, Sheeran a anunţat că nu va mai posta pe Twittter, deşi a precizat că îşi va lăsa feed-ul deschis pentru cei 19 milioane de follower-i. În schimb, a anunţat el, va comunica cu fanii pe reţeaua Instagram.



Acum însă, se pare că vedeta de 26 de ani a decis în final că Twitter-ul creează mai multe probleme decât merită, notează The Telegraph.



Unii au speculat că decizia ar fi fost motivată de publicarea unui articol de către Buzzfeed, intitulat "24 Tweets Ed Sheeran Will Probably Delete Soon" (24 de tweet-uri pe care Ed Sheeran le va şterge probabil în curând), deşi nu există dovezi certe că solistul ar fi văzut articolul.



Articolul în cauză conţine o serie de imagini cu unele dintre tweet-urile mai vechi destul de vulgare ale lui Sheeran, dintre care majoritatea datează din 2010, anul în care a împlinit 19 ani, dar şi din 2011 şi 2012.