Fata lui Alin Oprea, admisă prima la cel mai bun liceu de muzică din lume

Mihai Stetcu





Alin Oprea, solistul formaţiei Talisman şi soţia lui, Larisa, formează unul din cele mai longevive cupluri din showbiz-ul autohton şi, deşi poate viaţa le-a dat ocazia să îşi pună încrederea la încercare, cei doi mărturisesc că se iubesc ca în prima zi, încrederea reciprocă fiind cea care le-a ajutat relaţia să reziste în timp. Invitaţi în cea mai nouă ediţie a emisiunii „2k1”, difuzată sâmbăta aceasta, de la ora 17:00, la Antena 1, Larisa şi Alin vin cu o super veste: fiica lor, Melisa, a intrat prima la cel mai bun liceu de muzică din lume, la Londra, unde au studiat şi Adele, Jessie J, Amy Winehouse sau Sam Smith. „S-a chinuit mult, dar a meritat. Probabil contează şi educaţia şi mediul în care cresc, dar totuşi consider că foarte mult contează aluatul din care eşti făcut!”, îi va mărturisi Alin Mirelei.

Şi pentru că tot ajunseseră cu discuţia la copii, Larisa va povesti că are de fapt trei copii acasă, obişnuind să îşi răsfeţe şi soţul, în fiecare zi. „Toată viaţa am suferit că a trebuit să îmi fac de mâncare la reşou, am trăit şi în sărăcie şi în chin!”, îşi va aminti Alin amuzat despre perioada studiilor, când locuia în cămin. „Mi-am dorit ca atunci când o să mă căsătoresc, într-un final, să primesc şi eu o cafeluţă la pat, să îmi taie şi mie cineva pâine feliuţe!”, va mai completa el.

Alături de Larisa şi Alin, săptămâna aceasta în platoul „2k1” vor mai veni Dalma Kovacs şi soţul ei, Mihai Şteţcu, fotograf Antena 1 şi Anca Ţurcaşiu şi Cristian Georgescu . Cum se vor descurca aceaştia şi ce dezvăluiri vor mai face, telespectatorii vor afla urmărind sâmbăta aceasta, de la ora 17:00, „2k1”, la Antena 1.

Emisiunea „2k1” este difuzată în fiecare zi, de luni până vineri, de la ora 14:00, iar sâmbăta Mirela le aduce telespectatorilor o ediţie specială, cu vedete, începând cu ora 17:00.