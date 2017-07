Feli Donose a povestit despre operaţia de micşorare a stomacului: ““Mama n-a ştiut nimic de operaţie. A aflat după aproape o jumătate de an”

Feli Donose a luptat ani la rând cu greutatea, iar de curând a reuşit să scape de kilogramele în plus şi să arate aşa cum şi-a dorit mereu. Invitata Florentinei Fântânaru în ediţia de duminică a emisiunii “Dincolo de aparenţe”, difuzată de la ora 13.00, la Antena Stars, artista va vorbi despre schimbarea majoră din viaţa ei, care i-a redat liniştea şi somnul – operaţia de micşorare a stomacului.

“Mama n-a ştiut nimic de operaţie. A aflat după aproape o jumătate de an, de Crăciun, când am fost acasă. Lângă mine au fost Cătălina, prietena mea, Irina, Smiley, mama lui Smiley, oamenii de la studio. Smiley n-a fost de acord la început. << Tu poţi să mai faci copii după? Interesează-te foarte mult, trebuie să te documentezi! >>, mi-a spus. Nu am vrut să ştie mama, cred că înnebunea!”, îi va mărturisi Feli Florentinei.

Despre împăcarea cu tatăl său, omul care a fost iubirea vieţii ei şi cu care ajunsese să nu mai vorbească de ani de zile, despre terapia pe care a făcut-o pentru a depăşi impactul creat de divorţul părinţilor săi, despre prima dragoste şi despre viaţa sa amoroasă de acum, dar şi despre schimbările majore care au intervenit în viaţa ei la vârsta de 30 de ani, Feli Donose vorbeşte deschis duminica aceasta, de la ora 13.00, la “Dincolo de aparenţe”, de la Antena Stars.