Florin Zamfirescu: “M-au îngropat de viu, la 9 dimineaţa şi m-au scos la asfinţit!”

Este unul dintre cei mai mari actori de teatru şi film din România, dar pentru a ajunge aici, maestrul Florin Zamfirescu a făcut nenumărate sacrificii şi nimic nu l-a clintit din parcursul său în carieră. Nu a pus niciodată preţ pe aspectul financiar: "Cu rolul principal dintr-un film dinainte de '89 am câştigat o sumă cu care mi-am cumpărat un video. Am făcut o socoteală şi am realizat că un coleg de breaslă din America şi-ar fi putut cumpăra un vagon de 10 tone de video-uri"

Seria dezvăluirilor va continua în notă umoristică, dar foarte adevărată: “Nu există cadru de film făcut până în ’89 în care să nu fiu lihnit de foame. Nu exista această idee, că omul mai şi mănâncă!” şi plecând de aici, îndrăgitul actor îşi va aminti un alt moment pe cât de amuzant acum, pe atât de enervant atunci: “Am filmat în “Tatăl risipitor” o scenă în care mă electrocutam şi mă îngropau în pământ, ca să scoată curentul din mine. Au făcut o groapă de înălţimea mea, m-au băgat acolo, dimineaţa la 9, au pus scânduri şi glii de pământ deasupra şi acolo m-au lăsat. Le-am zis că am ameţit, că am nevoie la toaletă, că nu mai pot să stau. Degeaba. Abia la asfinţit am filmat. Cand am ieşit de acolo, eram împleticit!’, va povesti maestrul Zamfirescu.

Despre fobiile sale, despre cele mai grele scene de film şi compromisurile pe care le-au presupus acestea, dar şi despre modul în care îşi alege rolurile şi cum obişnuieşte să semneze angajamentele, maestrul Florin Zamfirescu vorbeşte deschis