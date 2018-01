Fuego: “Am 41 de ani, dar oamenii îmi dau doar 34-35 de ani”

Surorile Lavinia Neagu (26 de ani), moderator de televiziune, și Beatrice Târzianu (23 de ani), studentă la Arhitectură, au câștigat 15.750 de lei, aseară, la “Guess My Age – Ghicește vârsta”, show-ul prezentat de Dan Negru, la Antena 1.

Deși nu au reușit să ghicească cu exactitate vârsta celor care au venit în fața lor, cele două surori au reușit să o estimeze destul de bine, astfel încât să plece din competiție cu o sumă de bani frumușică.

Fuego (41 de ani), Oana (33 de ani), soția lui Kamara de la trupa Alb Negru, Geta Voinea (54 de ani), unul dintre cei mai cunoscuți hair-stiliști din România, Ileana (50 de ani), instructor de fitness, Gheorghe (56 de ani), dar și Loredana (29 de ani), un manager de vânzări care și-a făcut o intrare spectaculoasă, din tavan, și care practică Shibari, o tehnică japoneză ce ține de frumusețea și estetica sforii, au fost cei cărora Lavinia și Beatrice au încercat să le intuiască vârsta.

“Eu sunt genul acela, al lui Cliff Richard, care nu-și arată vârsta. Am 41 de ani. Oamenii de obicei îmi dau cam 34–35 de ani”, spune Fuego, căruia cele două concurente i-au greșit vârsta cu patru ani.

Cele două surori au intrat în finala serii cu 31.500 de lei și au nimerit vâsta lui Bego (20 de ani) din cea de-a treia încercare, reușind astfel să plece acasă cu 15.750 de lei.

“Este foarte ciudată tensiunea aceea. Dacă ar fi la îndemâna oricui să câștige banii, am participa cu toții și de mâine am fi superbogați. M-am așteptat să câștigăm o sumă mai mare, ca să pot să-mi îndeplinesc visul (n.n. să construiască centre recreative pentru copii și să ajute fundațiile pentru copii nevoiași), dar sunt satisfăcută cu ce am obținut. Din acești bani o să donăm 1.000 de lei unei persoane de suflet”, a spus, la finalul serii, Lavinia Neagu.

Ce sume de bani le poate aduce o bună intuiție concurenților care participă la show, telespectatorii Antenei 1 vor afla marți, miercuri și joi, de la ora 20.00, numai la “Guess My Age – Ghicește vârsta”, emisiune prezentată de Dan Negru.