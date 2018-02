Gândurile lui Cameron Diaz despre "a fi mamă"

De când starul din "There’s Something About Mary", Cameron Diaz, în vârstă de 45 de ani, s-a căsătorit cu Benji Madden în 2015, au existat discuţii despre o presupusă sarcină. Ultimele zvonuri au venit din partea tabloidului In Touch: “Au un bebeluş pe drum şi nu pot fi mai fericiţi de atât”, scrie Yahoo!

Iată gândurile lui Cameron Diaz, de-a lungul anilor, despre “a fi mamă”:

“Cred că femeilor le este teamă să spună că nu vor copii pentru că vor fi izolate”, a spus Cameron Diaz în iulie 2009, pentru Cosmo U.K. “Dar cred că şi asta se schimbă acum. Am mai multe prietene care nu au copii, decât prietene care au copii. Şi sincer? Nu mai avem nevoie de copii. Avem suficienţi oameni pe planetă”.

“Nu spun niciodată niciodată. Nu ştiu ce se va întâmpla. Pot să sfârşesc prin a adopta o jumătate de duzină de copii sau pot să sfârşesc prin a fi următoarea octo-mamă – cine ştie?”, a mai adăugat aceasta.

“Nu mă opun dacă se întâmplă. A avea copii îţi schimbă viaţa drastic, iar eu chiar îmi iubesc viaţa”, a spus Cameron Diaz pentru InStyle în iunie 2010. “Copiii nu sunt singurii care îţi aduc împlinire şi fericire, şi este mul mai uşor să dai viaţă decât să dai iubire. Deci nu ştiu. Astfel de schimbări trebuie să fie ori foarte bine gândite ori nişte greşeli totale – un adevărat ups!”.

“Societatea pune, în mod sigur, presiune pe femei pentru a le face să se gândească că viaţa lor trebuie să meargă într-un anumit fel”, a spus actriţa pentru InStyle în aprilie 2012. “Nu am spus niciodată că nu vreau copii – doar că nu am avut copii până acum. Nu ştiu ce va urma să se întâmple în viaţa mea! Pot să sfârşesc prin a adopta copii. Pot să sfârşesc cu un partener care are deja copii. Cine ştie? Nu încerc să încap în cutia nimănui legată de modul în care ar trebui să fiu. Încap în cutia mea.”, a mai spus aceasta.

“Niciodată nu am spus niciodată faţă de nimic. Dacă vreau copii, în orice moment din viaţa mea, îi voi face”, a spus Cameron Diaz pentru The Telegraph în aprilie 2014.”Sunt sigură că dacă, în orice moment, îmi voi dori un copil, acel copil îşi va găsi loc în viaţa mea, fie că este vorba de adopţie sau despre a fi într-o relaţie cu cineva care are un copil. Nu pot să văd viitorul, dar un lucru pe care îl ştiu este că nu sunt lipsită de copii. Am o tonă de copii în viaţa mea. Pot să am un copil în fiecare secundă, dacă vreau. Toţi prietenii mei vor spune ‘Sigur, vino să îi iei’”, a mai spus aceasta. “De asemenea, apropo, am o mulţime de prietene care nu au copii. Nu este ca şi cum aş fi fata bătrână care nu are copii.”.