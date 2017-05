George Clooney susţine că oamenii "pot face diferenţa" în timpul crizelor umanitare

Nicolas Genin/en.wikipedia.org creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en





George Clooney şi-a reafirmat duminică sprijinul pentru premiul pentru pace Aurora în valoare de un milion de dolari, vorbind despre puterea "indivizilor de a face diferenţa" în gestionarea diverselor crize umanitare din lume, relatează luni Hollywood Reporter.



Într-o înregistrare video difuzată duminică seară în sala în care avea loc ceremonia de decernare a Aurora Prize for Awakening Humanity, actorul laureat al premiului Oscar, activistul umanitar şi viitorul tată a spus: "Aş fi vrut să fiu la Eravan, dar dacă veneam acolo şi soţia mea năştea gemeni cât timp eram acolo, nu m-aş fi putut întoarce acasă".



Soţia lui Clooney, Amal, un eminent avocat internaţional pentru drepturile omului cu care avocatul s-a căsătorit în septembrie 2014, urmează să nască în luna iunie, dar medicii pediatri susţin că gemenii se nasc de multe ori mai devreme.



George Clooney, care s-a aflat anul trecut la Erevan şi a prezentat premiul la ceremonia inaugurală a Aurora, este copreşedinte al comitetului care alege câştigătorul premiului. Cofondator al unor organizaţii umanitare precum The Sentry sau Not on Our Watch, el a atras atenţia asupra unor crize umanitare precum cea din Darfur sau alte părţi ale Africii.



Duminică, premiul Aurora în valoare de 1,1 milioane de dolari a fost acordat medicului american Tom Catena, un misionar catolic care a salvat mii de vieţi lucrând în regiunea devastată de război a munţilor Nuba din Sudan.



"În condiţiile în care violenţa şi războiul continuă să ameninţe spiritul şi determinarea oamenilor, este important să recunoaştem, să punem în valoare şi să sărbătorim oameni ca dr. Catena care îi ajută pe alţii nu doar să supravieţuiască, ci să aibă vieţi bune. Dr. Catena este un model pentru noi toţi şi un nou exemplu că oamenii din teren pot face cu adevărat diferenţa", a spus Clooney.



În cadrul unui dialog cu presa de după premiul de duminică, Catena a afirmat: "Ajută foarte mult să ai oameni ca George Clooney... care sunt foarte dedicaţi cauzei".



Medicul Tom Catena a primit un grant de 100.000 de dolari pentru susţinerea muncii sale şi un milion de dolari pe care să-l împartă între asociaţii caritabile alese de el: African Mission Healthcare Foundation şi Catholic Medical Mission Board din SUA şi Aktion Canchanabury din Germania.



Fondatorii premiului Aurora, preşedintele Corporaţiei Carnegie din New York şi fostul preşedinte al Universităţii Brown Vartan Gregorian şi omul de afaceri american Noubar Afeyan, ambii cu origini armene, şi antreprenorul născut la Erevan dar stabilit la Moscova Ruben Vardanyan au conceput această divizare a premiului în bani ca pe "o oportunitate de a continua ciclul donaţiilor".

Sursa: www.agerpres.ro