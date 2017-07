Ioana Ginghină: “Ne bate gândul să devenim vegetarieni”

DIANA OROS





Ioana Ginghină, pe care fanii o pot urmări începând de mâine în cel de-al doilea sezon al iSerialului “Când mama nu-i acasă”, exclusiv pe antenaplay.ro, este pe cale să devină vegetariană. Actrița se gândește tot mai serios să facă acest pas de dragul fiicei sale, care a renunțat la carne de aproximativ un an.

Inițial, a crezut că este un moft, dar ulterior s-a convins că nu este deloc așa. Întrucât fetița ei, Ruxandra, s-a hotărât să nu mai mănânce carne, Ioana Ginghină a schimbat complet meniul familiei.

Adeptă a unui stil de viață sănătos, pe care îl promovează prin intermediul site-ului său, actrița a avut grijă ca ea și soțul ei să țină pasul cu micuța lor, deci s-au adaptat și ei noului stil alimentar. Prin urmare, Ioana și Alexandru nu au mai mâncat produse din carne de față cu fiica lor.

“Ne bate gândul să devenim vegetarieni, pentru că avem deja un vegetarian în casă. De un an de zile, Ruxandra nu mai consumă carne. Pur și simplu, într-o zi, a zis că nu mai vrea să mănânce carne. La început, am crezut că e un moft.”, a mărturisit Ioana Ginghină, care poate fi urmărită în cel de-al doilea sezon al iSerialului “Când mama nu-i acasă”, începând de mâine, exclusiv pe antenaplay.ro.

Zilele acestea, Ioana Ginghină își petrece vacanța de vara împreună cu familia sa în Grecia, urmând ca la sfârșitul lunii iulie să revină pe platourile de filmare, pentru a-i da viață personajului său (Geanina), în continuarea iSerialului “Când mama nu-i acasă”.