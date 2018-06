Ioana Lee, pe coperta publicației ”Revista Tango - Marea Dragoste”! Detalii neștiute din viata fabuloasă a scriitoarei în exclusivitate

Ioana Lee, scriitoarea a cărei căsnicie cu un aristocrat japonez a inspirat-o să își scrie memoriile, își va deschide sufletul pentru publicația ”Revista Tango - Marea Dragoste”, condusă de cunoscuta jurnalistă Alice Năstase Buciuta. În noul numar ce va apare pe piata începand cu 15 iulie, veți putea citi un interviu amplu despre viata Ioanei Lee, dezvăluirile sale venind însoțite de un pictorial incendiary, realizat la Premier Spa din București.

Stabilită de la începutul anilor 2000 în Statele Unite ale Americii, Ioana Lee este în prezent măritată în Washington DC cu un om de afaceri american. Scriitoarea a realizat recent o sedinta foto spectaculoasă pentru ”Revista Tango - Marea Dragoste” si a oferit un interviu exclusiv in care a vorbit deschis despre tot ceea ce a trăit. La cei 45 de ani ai săi, Ioana Lee, autoarea cartilor ”Ai Suru”, ”Coșmarul american” si ”Ai Suru 2”, volume ce au facut-o celebra in Romania, are o poveste impresionanta de viata. Ea a fost casatorita cu un aristocrat japonez langa care a avut zile frumoase dar si imposibile, diferentele lor de cultura punand multe piedici in calea căsniciei lor.

Pentru Revista Tango, Marea Dragoste, protagonista noastră a realizat o sedinta foto fabuloasa. Echipa coordonată de Alice Năstase si sotul sau, Paul Buciuta Tanase, a fost completata de profesionistii de la Atelierele Ilbah. Ioana Lee a schimbat mai multe tinute la sedinta foto. Ea a imbracat rochii create de Claudia Andrei, Inga Valerie, Nicoleta Negura, dar si tinute din propria colectie impresionanta pe care o are. De hairstyle s-a ocupat Alex Fox/ Atelierele ILBAH, de make-up a fost responsabila Claudia Rusen/ Atelierele ILBAH, iar stilist vestimentar a fost Maria Stoian, tot de la Atelierele ILBAH

Echipa de specialist în frumusețe a creat un look retro, cu o coafură și make up inspirate din anii '40-50. ”Pentru mine, experianța cu Ioana Lee a fost minunată. Este pentru prima oară când am lucrat cu o persoană publică atât de plină de energie pozitivă ce reușește să transmită prin toți porii săi iubire, fericire și pasiune pentru viața în sine. Respect omului din tine, Ioana”, i-a mărturisit cunoscutul stilist Alex Fox, scriitoarei Ioana Lee.

”Am fost extrem de emoționată să o cunosc pe Alice Năstase, omul, pentru că mereu am fost fascinată de scrierile ei. De asemenea, am fost impresionată de echipa de profesioniști cu care am lucrat, de talentul lor, de răbdare și professionalism și de măiestria fotografului Paul Buciuta Năstase. Sper din suflet ca aceste emoții să se regăsească în imaginile create. Mulțumiri de asemenea și creatoarei de modă Ana Maria Cornea ce ne-a recomandat excelenta echipă de la Atelierele Ilbah”, a arătat Ioana Lee.

Revista Marea Dragoste – Tango va apare pe piata incepand cu 15 iulie si pana la 1 septembrie.