Jean de la Craiova vine la “Te cunosc de undeva!”, să cânte cu Bianca Sârbu

Sâmbătă, 13 mai, de la ora 20.00, la “Te cunosc de undeva!”, Bianca Sârbu îl va imita pe Jean de la Craiova și se va emoționa foarte tare atunci când acesta își va face apariția pe scenă, alături de ea.

“De când am primit la ruletă personajul Jean de la Craiova am fost super încântată. Auzisem multe lucruri frumoase despre el, tot de la cei de la “Te cunosc de undeva!”, dar și de la colegul meu, Adrian Enache... După ce am terminat de cântat piesa lui, pe scena show-ului s-a făcut liniște și apoi toți au izbucnit în aplauze.... Da, venise Jean alături de mine! Eu sunt o tipă căreia nu i se prea pot face surprize, dar asta a fost ceva de neuitat! M-am simțit ca un copil căruia îi aduci în carne și oase personajul sau eroul preferat! Jean a fost exact cum mă așteptam și chiar mai mult, un super băiat! Pot spune că a fost unul dintre cele mai frumoase momente trăite la această emisiune!”, spune, emoționată, Bianca Sârbu.

Cât de bine va reuși Bianca să-l imite pe Jean de la Craiova, telespectatorii Antenei 1 vor vedea sâmbătă, 13 mai, de la ora 20.00, într-o nouă ediție a show-ului “Te cunosc de undeva!”.