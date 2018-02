Jennifer Lawrence se dedică activismului

Jennifer Lawrence, deţinătoarea unui premiu Oscar şi una dintre cele mai bine plătite actriţe de la Hollywood, a anunţat că renunţă pentru un an la platourile de filmare pentru a convinge mai mulţi tineri ''să se implice în viaţa politică'', scrie luni site-ul BBC.



Actriţa face parte deja, împreună cu colaboratorul său, regizorul David O. Russell, din consiliul organizaţiei non-profit Represent.Us, care militează pentru stoparea corupţiei în politică şi adoptarea unor legi anti-corupţie.



Lawrence a vorbit pentru site-ul ET despre cel mai recent film al său, ''Red Sparrow'', ultimul înainte să intre în anul sabatic.



''O să-mi iau liber anul viitor'', a declarat Lawrence pentru ET.



''O să lucrez cu această organizaţie ca parte din Represent. Us... să încerc să conving tinerii să intre în viaţa politică la nivel local. Nu are legătură cu politica partizană'', a adăugat actriţa.



''Este o mişcare anti-corupţie care încearcă să obţină adoptarea în fiecare stat a unor legi care să contribuie la prevenirea corupţiei, să repare sistemul nostru democratic'', a mai spus ea.



Filmul ''Red Sparrow'' îi mai are în distribuţie Joel Edgerton, Charlotte Rampling, Jeremy Irons şi Joely Richardson.



Lawrence este recunoscută pentru activismul său politic. A fost una dintre primele actriţe importante care a deschis în 2015 subiectul diferenţei de salarii între bărbaţi şi femei la Hollywood.



Luna trecută, Lawrence s-a alăturat lui Cameron Diaz şi lui Adele la marşul femeilor din Los Angeles, pentru susţinerea drepturilor femeilor şi a egalităţii.

AGERPRES