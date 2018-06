Joan Baez nu a fost lăsată să intre într-un club din Paris din cauza... pantofilor

Cântăreaţa americană de folk Joan Baez a avut parte de o surpriză neplăcută când i-a fost refuzată intrarea într-un club din Paris, informează AFP.



''Ghici ce? Eram cu un prieten după cel de-al optulea concert pe care îl susţin la sala Olympia din Paris. Am vrut să mergem să dansăm la elegantul club Pachamama din Bastille, dar nu am fost lăsaţi să intrăm din cauza pantofilor mei'', a povestit artista pe Twitter însoţind textul de o fotografie cu încălţămintea sa.



''De data asta chiar purtam pantofi!'', a adăugat cântăreaţa.



Baez, un simbol al mişcării împotriva războiului din anii '60, este populară în Franţa, unde a susţinut concerte deseori în ultimii ani.



Artista mai are programate încă două concerte cu casa închisă sâmbătă şi duminică la sala Olympia.



Clubul implicat în incident i-a cerut scuze artistei.



"Portarul nu se aştepta la venirea acestei mari artiste la 12.30 am, întrucât venirea sa nu fusese anunţată", s-au justificat cei de la Pachamama.



"Susţinem valorile păcii şi dragostei exprimate de această artistă legendară, dar în acelaşi timp suntem oameni şi facem greşeli," au adăugat reprezentanţii clubului.



În încheierea mesajului, clubul a invitat-o pe artistă să-i treacă pragul la următoarea vizită în Paris.AGERPRES