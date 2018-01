Kevin Spacey, vizat de o anchetă a poliţiei britanie pentru o a treia acuzaţie de agresiune sexuală

Richard Cooper





Actorul Kevin Spacey este vizat de o anchetă a poliţiei britanice pentru o a treia acuzaţie de agresiune sexuală, informează joi Press Association.



Scotland Yard a primit o plângere referitoare la o a treia posibilă victimă a actorului laureat cu Oscar într-un incident care ar fi avut loc în Westminster, Londra, în 2005.



''Pe 13 decembrie, am primit o plângere potrivit căreia bărbatul a agresat sexual un alt bărbat (cea de-a treia victimă) în 2005, în Westminster'', a declarat miercuri un purtător de cuvânt al poliţiei metropolitane.



Poliţia nu a făcut referire în mod direct la Spacey în ceea ce priveşte noua acuzaţie, dar a precizat că autorul este acelaşi cu cel din reclamaţiile anterioare.



Spacey este deja vizat de alte două anchete referitoare la agresiune sexuală petrecute în sudul Londrei, în cartierul Lambeth, una în 2005, cealaltă în 2008.



Actorul, în vârstă de 58 de ani, a fost printre primii care s-a confruntat cu acuzaţii de hărţuire după declanşarea scandalului Harvey Weinstein.



Spacey a fost exclus din distribuţia serialului ''House Of Cards'', produs de Netflix, iar personajul său din ''All The Money In The World'' a fost redistribuit. AGERPRES