Leonard Doroftei: „Am fost la doctor şi sunt foarte supărat!”

Diana Bişinicu şi Cătălin Andrieş, Monica şi Leonard Doroftei şi Carmen şi Florin Petrescu (Axinte) sunt cele trei cupluri care au acceptat invitaţia Mirelei Vaida de a participa în ediţia specială a emisiunii „2k1”, difuzată sâmbăta aceasta, de la ora 17:00, la Antena 1. Cei şase concurenţi vor face tot posibilul pentru a demonstra că sunt un cuplu perfect, 100% compatibili şi, totodată, le vor împărtăşi telespectatorilor din secretele unei căsnicii fericite. Ceea ce nu ştiau ei în momentul în care au spus „da” invitaţiei „2k1” este faptul că emisiunea îi va ajuta să descopere şi multe lucruri neştiute până acum despre jumătatea lor.

Spre exemplu, la întrebarea: „Când este soţia, în viziunea soţului, cea mai înţelegătoare fiinţă din lume?”, din cadrul rundei „Psihologie de cuplu”, deşi soţia va răspunde „când nu îl cicălesc cu curăţenia”, Leonard Doroftei va face o mărturisire de zile mari: „Trebuie să recunosc că am ceva probleme medicale. Am fost la doctor şi sunt foarte supărat. Doctorul mi-a recomandat să beau câte un pahar de vin la masă. Eu am foarte multe mese la bar şi nu pot să respect recomandarea medicului!”, va glumi acesta, făcând referire la afacerea de familie pe care o deţine.

Rând pe rând, o mulţime de întrebări spumoase le vor da bătăi de cap cuplurilor pe parcursul emisiunii. Ce dezvăluiri vor mai face invitaţii Mirelei din această ediţie, dar şi dacă vor reuşi sau nu aceştia să demonstreze că sunt cuplul perfect, telespectatorii vor afla urmărind sâmbăta aceasta, de la ora 17:00, „2k1”, la Antena 1.

Emisiunea „2k1” este difuzată în fiecare zi, de luni până vineri, de la ora 14:00, iar sâmbăta Mirela le aduce telespectatorilor o ediţie specială, cu vedete, începând cu ora 17:00.