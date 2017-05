Leondardo DiCaprio închiriază casa din Malibu, cu vedere la Pacific

Mags Berita 02‏ - Twitter





Visul multor femei de a locui în casa lui Leonardo DiCaprio poate de-acum deveni realitate. Actorul de la Hollywood a decis să-şi închirieze casa din Malibu cu vederi superbe la Oceanul Pacific, relatează online ziarul spaniol ABC.



Pentru a ocupa această proprietate situată în Carbon Beach, vedeta din Titanic cere o chirie de 50.000 de dolari pe lună. Dacă se doreşte închirierea pe termen lung, această cifră se reduce la jumătate, la 25.000 de dolari. Proprietatea lui Di Caprio are trei dormitoare şi două băi, pentru care a plătit în 1998 în total 1,6 milioane de dolari.



Leonardo DiCaprio nu numai că este un mare actor, este totodată şi un bun investitor imobiliar. Nu este prima dată când Di Caprio decide să-şi închirieze apartamentul. De fapt în lumea filmului el este cunoscut pentru flerul său imobiliar.



În urmă cu câteva luni, Leo a reuşit să vândă o casă situată în Los Angeles, el fiind totodată şi un expert în clădirile "eco-friendly", concepute pentru a fi în armonie cu mediul înconjurător.



În ultimul timp, DiCaprio a devenit un punct de reper mondial în domeniul mediului, o tematică expusă în "Before the Flood", cel de-al doilea documentar pe care l-a produs cu scopul conştientizării asupra schimbărilor climatice, conform Agerpres.



Printre numeroasele proprietăţi pe care le deţine laureatul premiului Oscar pentru cel mai bun actor în filmul "The Revenant", se află un apartament situat în Battery Park City, din Manhattan; o insulă privată în Belize şi numeroase alte proprietăţi atât în Palm Beach cât şi în Hamptons.

