Madonna, furioasă pe proiectul unui film despre începuturile carierei sale

Madonna este furioasă pe proiectul Universal Studios de a realiza un film despre perioada petrecută de ea la New York, la începutul anilor '80 - calificându-l drept "şarlatan" pe oricine s-ar aventura într-o astfel de iniţiativă, informează AFP.



"Nimeni nu ştie ce ştiu şi ce am văzut. Doar eu îmi pot spune povestea", a scris Madonna pe Instagram, reacţionând la zvonurile că studiourile hollywoodiene pregătesc un film despre începuturile carierei sale.



"Oricine încearcă este un şarlatan şi un prost. În căutarea satisfacţiei imediate, fără a munci. Este o boală a societăţii noastre", a precizat artista.



Filmul, intitulat "Blonde Ambition" - după turneul său mondial provocator din 1990 - o are drept scenaristă pe Elyse Hollander, fostă regizoare adjunctă la filmul "Birdman" de Alejandro Inarritu, recompensat cu premiul Oscar în 2015.



Reacţia Madonnei vine după ce revista The Hollywood Reporter, specializată în ştiri despre lumea filmului, a scris luni că Studiourile Universal vor realiza proiectul.



Filmul se concentrează pe viaţa Madonnei Louise Ciccone după plecarea din Michiganul natal, atunci când acesta ajunge la New York, în 1978. O perioadă despre care artista a vorbit din ce în ce mai mult în ultimii ani, evocându-şi viaţa amoroasă, violul sau confruntarea cu o industrie muzicală care tratează femeile ca pe nişte obiecte de care te poţi dispensa.



Înainte de apariţia primului său album în 1983, Madonna a lucrat într-o cafenea Dunkin' Donuts din Times Square, în paralel cu cariera de dansatoare.



Chiar dacă se consideră că multe dintre cântecele sale au fost inspirate de viaţa sa şi i-au fost dedicate multe cărţi, până în prezent vedeta de 58 de ani nu a publicat o autobiografie.



Scenariul scris de Hollander s-a clasat în 2016 pe primul loc pe aşa numita "Black List", lista celor mai atractive scenarii de la Hollywood care nu au fost încă adaptate pentru marele ecran.AGERPRES