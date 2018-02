Mărturisire emoționantă a lui Feli Donose: „Îmi e frică de..."

A trecut printr-o perioadă grea având în vedere că și-a pierdut recent tatăl, dar Feli Donose luptă în finala Eurovision și nu pare să se teamă de nimic.

Sau nu chiar. Vedeta a mărturisit într-o emisiune TV că are o fobie.

„Îmi e frică de întuneric. Dacă îmi pun mâna la spate, atunci am impresia că mă protejează cineva. De mică am acest obicei. Dorm cu pisicile lângă mine. Băiatul care trebuie să-mi placă mie trebuie să fie înalt. Şi gagicii mei imaginari erau pitici. Eu nu am nicio treabă cu tocurile. Nu pot să merg nici cu tocuri mici. Mă consider chiar bună de iubit. Sunt o femeie simplă, modestă şi normală. Nu pretind că sunt ceea ce nu sunt. Cred în vieţi anterioare, iar cel mai probabil am fost un bătrânel morocănos, dramatic şi înţelept în acelaşi timp”, a povestit cântăreața.

Antena3

Feli - Buna de iubit