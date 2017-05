Mărturisire NEAȘTEPTATĂ! Sore dezvăluie un secret despre Daniela Condurache. Nimeni nu știa de legătura dintre cele două

Sâmbătă, 6 mai, de la ora 20.00, la “Te cunosc de undeva!”, Sore va cânta pentru prima dată muzică populară oltenească, acompaniată de taraful Silvian Voicu, când o va imita pe interpreta Steliana Sima. Cu această ocazie, ea va dezvălui cu ce cunoscută interpretă de muzică populară se înrudește. “Din familia mea face parte și Daniela Condurache. Este o mătușă de gradul doi”, îi mărturisește ea juratului Andrei Aradits.

Deși Sore nu ascultă muzică populară, ea spune că a crescut cu acest gen. “Mamaie are toate casetele cu muzica Mariei Ciobanu și a Mariei Tănase. Când eram mică, în casa noastră asta se asculta”, mai spune ea.

Cât de bine se va transforma Sore în interpreta de muzică populară Steliana Sima, telespectatorii Antenei 1 vor vedea sâmbătă, 6 mai, de la ora 20.00, într-o nouă ediție a show-ului “Te cunosc de undeva!”.