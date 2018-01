Mărturisire surprinzătoare a actritei Magda Catone: ”A fost ca o penitență pentru mine, timp de 13 ani”

Actrița Magda Catone a povestit despre perioada lungă și dificilă de timp în care și-a dorit din toată inima să devină mamă.

Magda Catone consideră că un copil este rodul dragostei și menirea unei femei în viață. Tocmai din acest motiv actrița susține că a simțit o reală povară în anii mulți în care a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a aduce pe lume un copil.

”Cred că este menirea femeii să aducă un copil pe lume. A fost ca o penitență pentru mine, timp de 13 ani. Am făcut și tratamente. În momentul în care am rămas însărcinată am început să merg mai lin în cariera mea. La 4 luni de sarcină m-am oprit, n-am mai jucat. Cred că merită să ai grijă în timpul sarcinii la ce mănânci, la cum trăiești, pentru că o viață întreagă vei avea asta în față”, spune Magda Catone în cadrul emisiunii ”Dincolo de aparențe” de la Antena Stars.

