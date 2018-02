Mărturisire surprinzătoare a Marinei Almășan: „Eu plâng pe ascuns, plâng pe rupte”

Marina Almășan, una dintre cele mai cunoscute prezentatoare tv de la noi, vorbește deschis despre perioadele mai puțin fericite din viața ei.

Deși în public este, după cum chiar ea mărturisește, mereu cu zâmbetul pe buze, Marina Almășan recunoaște că a avut și momente în care și-a ascuns suferința.

”Am avut și eu continentele mele de supărare. Am avut perioade în care am plâns foarte mult. Dar eu plâng pe ascuns, plâng pe rupte și apoi ies în lume gândindu-mă că oamenii nu au nicio vină că eu am probleme. Mă gândesc că nimeni nu trebuie să vadă supărarea și încruntarea mea, pentru că le au și ei pe ale lor. Caut în orice lucru bucuria și mi-o exprim”, spune Marina Almășan.

Despre remediile naturiste pe care le folosește împotriva depresiei, despre secretul siluetei sale de invidiat, dar și despre relația cu copiii ei, Marina Almășan vorbește, duminică, de la ora 16.30, în cadrul emisiunii ”Refresh by Oana Turcu” de la Antena Stars.