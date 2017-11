Mărturisire surprinzătoare a Ozanei Barabancea: ”Pierderea acestor kilograme în timp așa scurt nu este încă primită de interiorul meu”

Ozana Barabancea, jurată la ”Te cunosc de undeva” și o mare artistă, a trecut în ultima perioadă printr-o serie de schimbări despre care vorbește fără ocolișuri într-un amplu interviu acordat Florentinei Fântânaru în cadrul emisiunii ”Dincolo de aparențe”.

Ozana Barabancea susține că, deși a slăbit foarte mult, nu se va opri aici și va continua să facă tot ce-i stă în putință pentru a obține tonusul pe care și-l dorește.

”Pierderea acestor kilograme în așa scurt timp nu este încă primită de interiorul meu și de mintalul meu. Eu încă mă uit în oglindă și mă gândesc ce grasă sunt. Eu știu că sunt frumușică, acum trăsăturile se văd mai bine, ochii se văd mai mari, machiajul stă mai bine pe mine. Și totuși este un ceva acolo care îmi spune că sunt grasă. Dar voi slăbi și mai mult, am început și sala, fac exerciții, fac masaj”, mărturisește Ozana Barabancea în cadrul emisiunii ”Dincolo de aparențe” de la Antena Stars.

Artista a dezvăluit că este nevoită să fie foarte disciplinată cu alimentația și nu-și permite nicio încălcare a regulilor impuse de medic.

”Zilele trecute era să mor. Am zis că pot sări peste o masă, beau apă și va fi ok. Nu a fost. Fiul meu a fost nevoit să sune de cinci ori medicul care m-a operat. A înțeles ce mi s-a întâmplat și mi-a spus că nu am ce face, trebuie să suport” , a dezvăluit Ozana Barabancea.

Despre stilul de viață actual, despre redescoperirea spiritualității și a credinței și despre multe alte schimbări din viața ei, Ozana Barabancea vorbește în cadrul emisiunii ”Dincolo de aparențe”, difuzată astăzi, de la ora 13.00, la Antena Stars.