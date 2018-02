Mărturisire uimitoare a lui Ionel Dănciulescu: ”Eram un tip foarte cheltuitor. Nu mai aveam nici bani de mâncare”

Considerat unul dintre cei mai valoroși atacanți din Liga I, fostul jucător Ionel Dănciulescu, povestește despre începuturile carierei salei, despre oamenii care l-au ajutat, dar și despre cum a învățat să fie mai chibzuit în privința banilor.

Sportivul nu se sfiește să recunoască faptul că era extrem de cheltuitor și că i s-a întâmplat să rămână chiar și fără bani de mâncare.

”Eram un tip foarte cheltuitor. Primii bani câștigați din fotbal i-am dat pe pe haine. Eram disperat. Eram atent la modă, mi-am lua adidași, haine... După primul meci câștigat am cheltuit seara toți banii și nu mai aveam a doua zi nici bani de mâncare. M-am împrumutat până la următorul salariu. Abia mai târziu am început să fiu mai chibzuit, am reușit să strâng niște bani și am cumpărat un apartament în Slatina”, mărturisește Ionel Dănciulescu.

Despre felul cum se menține în formă, despre cum a învățat să-și păstreze greutatea optimă, dar și despre oamenii importanți din viața sa, Ionel Dănciulescu vorbește sâmbătă, de la ora 19.55, la Antena Stars, în cadrul emisiunii ”Star Special”, unde va și găti alături de Raluca Dumitru.