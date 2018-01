Mărturisiri sincere ale Simonei Gherghe: „Sper să nu fie o despărţire cu lacrimi”

Simona Gherghe este o mamă fericită, fetiţa sa a făcut deja primii paşi, deşi are doar şapte luni şi jumătate.

În emisiunea "Agenţia VIP" frumoasa prezentatoare a făcut câteva mărturisiri sincere şi a relatat cine va avea grijă de micuţa sa cât timp ea va fi la muncă.

"Stă sprijinită câteva secunde, e încă mică, are şapte luni şi jumătate, trebuie să aibă răbdare. Şi ea şi noi, ei îi place foarte mult în braţe şi e din ce în ce mai greu.Trebuie să reconfigurăm mobila. Mama mă va ajută, Răzvan când va veni de la muncă, eu până voi pleca la muncă. E o luptă în sufletul meu, toate mamele care au fost nevoite să se întoarcă la muncă ştiu asta. Am stat tot timpul împreună şi sper să nu fie o despărţire cu lacrimi. Crăciunul a fost minunat, Ana a reacţionat foarte frumos, ţipa de bucurie, a fost foarte emoţionant. Au fost nişte Sărbători foarte speciale. Am fost şi cu ea de Revelion, aşa că am stat acasă. Poate la anul vom pleca. Păcat că a lipsit zăpada, vreau să mergem să o dăm cu săniuţa. Cel mai frumos cadou din viaţă noastră a venit, jur, îmi doresc sănătate pentru ea şi pentru noi, atât. Nu ştiu ce va urma, dacă va mai veni un alt copil." a declarat aceasta.

