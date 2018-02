Melanie Griffith invitată la balul balurilor la Opera din Viena

Manfred Werner/Manfred Werner Melanie Griffith - Life Ball 2013 Melanie Griffith - Life Ball 2013





Actriţa americană Melanie Griffith, vedetă de la Hollywood şi fosta soţie a lui Antonio Banderas, va purta la 8 februarie, la celebrul Bal al Operei din Viena, o rochie semnată de regretatul designer franco-tunisian Azzedine Alaia, care a murit în noiembrie anul trecut la Paris, relatează EFE.



Actriţa în vârstă de 60 de ani şi laureată a unui Glob de Aur este invitata de onoare a omului de afaceri austriac Richard Lugner, care în fiecare an aduce la "balul balurilor" din Viena o vedetă internaţională. Cei doi au participat la o conferinţă de presă la centrul comercial deţinut de magnat după ce actriţa a dat mai multe autografe fanilor ei vienezi.



"Voi purta o rochie neagră a prietenului meu (Azzedine) Alaia (...) pe care o am de 20 de ani", a spus Griffith. "Voi asorta la ea un set de bijuterii", a precizat actriţa care s-a operat de curând de un cancer de piele. Ea a recunoscut că nu ştie să danseze vals, dar a mărturisit că va păşi pe pista de dans dacă Lugner o invită.



Magnatul austriac a creat o tradiţie a balului, începând din anul 1991, invitând una sau mai multe vedete ale showbiz-ului internaţional la fiecare ediţie. În 2017 invitata de onoare a fost actriţa americană Goldie Hawn. De-a lungul timpului, printre oaspeţii săi s-au aflat Harry Belafonte, Larry Hagman, Joan Collins, Sophia Loren, Sarah Ferguson, Jacqueline Bisset, Pamela Anderson, Paris Hilton, Kim Kardashian sau Brooke Shields.



Melanie a fost operată în urmă cu câteva săptămâni la nas de un cancer de piele, dar a asigurat că în prezent se simte bine. Este a doua oară când actriţa vizitează capitala austriacă, după ce în 2013 a participat la aşa-numitul Life Ball, un eveniment caritabil pentru strângerea de fonduri împotriva SIDA.



Cea care a fost soţia lui Antonio Banderas timp de 18 ani, până la divorţul lor din 2015, a recunoscut că rămâne deschisă iubirii, dar nu şi a căsătoriei: "Nu mă voi mai căsători niciodată", a mărturisit ea.



Întrebată despre mişcarea #MeToo, care denunţă hărţuirea sexuală în industria filmului, Griffith a spus că "i se pare minunat că există o dezbatere şi că lucrurile se vor schimba în bine de-acum încolo". Deşi a negat că ar fi avut o asemenea experienţă la Hollywood, ea a amintit de ceea ce i s-a întâmplat mamei sale, actriţa Tippi Hedren.



"Ea a avut o experienţă oribilă cu Alfred Hitchcock, care a vrut să se culce cu ea, deşi ea l-a respins. Am crescut ştiind că am dreptul să spun nu oricărui bărbat", a precizat actriţa newyorkeză.AGERPRES