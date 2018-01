Michael Douglas respinge acuzaţiile de hărțuire sexuală

Actorul american Michael Douglas a ieşit în preîntâmpinarea unor declaraţii de hărţuire sexuală petrecute în urmă cu 32 de ani, chiar înainte de a deveni publice, urmând exemplul confratelui său, James Franco, care a respins la rândul său acuzaţii privind "comportamente sexuale nepotrivite" lansate împotriva lui pe reţelele de socializare, relatează miercuri AFP.



După gala Golden Globes organizată la Hollywood sub semnul apărării femeilor, Michael Douglas, 73 de ani, este la rândul său vizat de astfel de acuzaţii. Actorul a decis totuşi să le preîntâmpine şi să vorbească anticipat în paginile revistei de specialitate Deadline, subliniind că este vorba de "o iniţiativă preventivă".



Această femeie, al cărei nume nu este dezvăluit, "afirmă că m-am masturbat în faţa ei", explică Michael Douglas într-un interviu publicat online marţi seară. "Nici nu ştiu cu ce să încep. Este o minciună totală, o invenţie, nu există niciun fel de adevăr" în aceste afirmaţii, a povestit el.



"Este extrem de dureros", a continuat actorul în vârstă de 73 de ani, de două ori laureat cu Oscar şi fiu al legendarului Kirk Douglas. El a explicat că a vrut să facă aceste mărturisiri publicaţiei Deadline după ce a aflat că aceste acuzaţii urmau să devină publice.



La rândul său, actorul James Franco a fost acuzat de "comportamente sexuale nepotrivite", lansate pe reţelele de socializare de actriţa Ally Sheedy. Actriţa, care a jucat într-un spectacol de teatru regizat de James Franco în 2014, i-a menţionat numele într-o serie de mesaje publicate pe Twitter care au folosit hashtagul #MeToo, însă nu a făcut precizări în această chestiune.



Mesajele lui Ally Sheedy au fost şterse la scurt timp după ce au fost publicate pe Twitter.



James Franco a apărut apoi în talk-show-ul american "The Late Show with Stephen Colbert", în care prezentatorul emisiunii i-a adresat câteva întrebări despre acuzaţiile formulate împotriva sa.



"Nu am nicio idee despre ce se spune că i-aş fi făcut lui Ally Sheedy, am regizat doar un spectacol cu ea pe Broadway. M-am simţit minunat alături de ea. Am tot respectul faţă de ea", a spus James Franco."Nu am nicio idee de ce este atât de supărată. Ea a şters mesajele de pe Twitter. Nu ştiu care a fost motivul, nu pot să vorbesc în numele ei", a adăugat actorul american.AGERPRES