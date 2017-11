Mirela Vaida pleaca de la Acces Direct. Decizia a fost luată

Mirela Vaida a anunţat când va pleca de la "Acces Direct". Prezentatoarea TV a dezvăluit joi seară până când va mai rămâne la cârma emisiunii.

Mirela Vaida pleacă de la emisiunea "Acces Direct" peste o lună. Simona Gherghe revine în emisiunea pe care a prezentat-o atâţia ani. Mirela Vaida a dezvăluit când pleacă de la "Acces Direct" în timp ce încerca să le explice oamenilor că toate cazurile pe care le prezintă sunt 100% adevărate.

"Credeţi-mă cu toată sinceritatea de care pot da dovadă. Mi-aş fi dori să cred că pot fi făcături astfel de subiecte. Din păcate, ele există în realitate. Eu care am venit la emisiunea asta de ceva timp şi care plec într-o lună nu am de ce să vă mint", a spus Mirela Vaida.

După aproximativ 8 luni de când a devenit mamă, Simona Gherghe va reveni la TV. Prezentatoarea TV a dezvăluit în urmă cu o lună când se va întoarce la "Acces Direct", însă nu a vrut să spună exact data. "O să mă întorc la un moment dat. Simt că trebuie să mai stau cu ea, să mai crească. E prea mică. Vreau să trec prin toate etapele astea, să o văd cum crește. Observ la ea progresele de la o zi la alta. N-o mai alăptez de vreo două săptămâni, nu am mai avut lapte. Sunt fericită că am putut să o alăptez", a spus Simona Gherghe în platoul "Acces Direct".