Nicolai Tand a rămas fără bani cu câteva ore înainte de a pleca în vacanță

Când toată lumea visează la cât mai multe zile libere, Chef Nicolai Tand, prezentatorul show-ului Star Chef de la Antena Stars, face o mărturisire cel puțin surprinzătoare:”Nu pot sta prea mult în vacanță. Anul ăsta e prima oară când am fost plecat 10 zile și chiar mi s-a părut mult. Poate pentru că sunt foarte agitat, obișnuit cu un ritm de viață extrem de alert, cu tot felul de planuri și proiecte, nu pot sta mult timp locului. Pentru mine e mai important să pot pleca mai des, pe perioade mai scurte, decât într-o vacanța foarte lungă. Mă ajută mai mult să îmi încarc bateriile”, a declarat el.

Anul acesta vacanța lui nu a fost lipsită de peripeții. „Cu o seara înainte de a pleca, pe la ora 23.00, am plecat la un atm să scot niște bani. Cardul meu a rămas blocat. Aveam avion a doua zi la 10.00 dimineața și niciun leu in buzunar. Norocul meu a venit tot de la Monica, soția mea, căci în primele minute mi se cam înmuiaseră genunchii!”.

Împreună cu soția și cei doi copii, Nicolai a petrecut 10 zile în Grecia, in Costa Navarino, loc pe care l-au ales pentru că este foarte indicat pentru copii și vacanțele cu familia. „Tot anul copiii mei mi-au spus că la vară vor să meargă la un tobogan mare, să se joace toată ziua. Am încercat să le facem pe plac și am căutat destinația potrivită pentru ei. Știți cât s-au dat pe tobogan în cele 10 zile? Câteva ore!:)”.

Inevitabil toate vacanțele lui Nicolai Tand sunt legate și de mâncare. Pentru că există o ofertă atât de bogată, Nicolai are și câteva sfaturi. „Cel mai bine mâncați în tavernele tradiționale. Cum le recunoașteți? E simplu! Sunt cele care nu au meniuri în engleză sau alte limbi, cele mai retrase și fără multă reclamă. De meniuri nu veți avea nevoie pentru că e suficient să întrebați chelnerul care e mâncarea zilei și va fi suficient. Mergeți pe mâna lor!”, a mai adăugat el.