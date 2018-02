O cunoscută prezentatoare TV a vorbit despre coșmarul copilăriei sale: „Aveam impresia că în orice clipă că mama putea muri”

Roxana Iliescu a povestit la emisiunea ”Adevăruri de viață” despre copilăria sa și faptul că mama ei a fost supusă violenței domestice.

”În sufletul meu, de la 6 ani până la 35, când am încheiat primul capitol de violență, eu am avut un coșmar. În coșmarul acesta era mama, tata și foarte multă violentă. Nu pot să zic exact ce a făcut tata, dar mie mi-a traumatizat sufletul de copil. Atunci aveam impresia că în orice clipă că mama putea muri. Iar faptul că tata o putea omorî pe mama, era sfârșitul Universului meu. Mama a avut tăria să plece. Nu a ajutat-o legea nici atunci. Ea a încercat să apeleze la autorități, dar nu a fost lăsată. Nu am avut curajul să întreb exact ce s-a întâmplat pentru că rana mamei e încă acolo. Am văzut că un om care dă într-o femeie nu e un monstru. Mi-a zis tatăl meu după ce l-am întrebat de ce s-au întâmplat toate violențele acelea, iar el a avut un răspuns șocant. Mi-a spus că el o iubea foarte tare dar nu se ridica la nivelul așteptărilor ei și voia să îi arate cât e de puternic”, a spus Roxana Iliescu la Antena 3.