Ozzy Osbourne va "urla la lună" în timpul eclipsei din 21 august

Ozzy Osbourne, fostul solist al trupei de heavy metal Black Sabbath, va interpreta melodia "Bark at the Moon" ("Urlând la lună"), la momentul eclipsei din 21 august, informează AFP.



Ozzy Osbourne, care va participa pentru această ocazie la un festival de heavy metal din Illinois (nordul Statelor Unite), va urca pe scenă la ora 01:20 (18:20 GMT).



Artistul de 68 de ani va trebui să fie punctual deoarece eclipsa totală nu va dura decât 2 minute şi 29 de secunde. Piesa din 1983, care vorbeşte despre furia unui monstru în apropierea unui vârcolac, durează 4 minute şi 16 secunde.



Festivalul, ai cărui organizatori le-au recomandat fanilor să poarte ochelari speciali pentru a putea viziona eclipsa, va avea loc timp de patru zile într-o vie de lângă De Soto, la aproximativ 140 de kilometri sud-est de St Louis, unde se aşteaptă ca vizibilitatea să fie deosebit de bună dacă vremea va permite.



Eclipsa de soare va fi vizibilă cel puţin parţial în toate cele 50 de state americane, inclusiv în Hawaii, pentru prima dată din 1918, potrivit agenţiei spaţiale americane (NASA).



Osbourne, ale cărui versuri sunt influenţate de ocultism, a devenit celebru după ce a muşcat capul unui liliac pe scenă.



Trupa sa, Black Sabbath, a susţinut ultimul concert în luna februarie, la Birmingham, oraşul natal al lui Osbourne, însă artistul are în plan mai multe concerte solo.AGERPRES