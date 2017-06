Părăsit de Cruduţa, Capatos o să danseze singur prin emisiune

Lovitură pentru Dan Capatos. Daniel Crudu, una din­tre cele mai vechi colaboratoare ale sale, l-a anunţat că se retrage din emisiunea “Xtra Night Show”, unde făcea sen­zaţie cu dansurile ei lascive şi cu ţinutele sumare. Şi, totuşi, prezentatorul nu disperă, găsind soluţia: „Pentru moment, până alegem o înlocuitoare, o să dansez eu”.

Am trăit s-o vedem şi p-asta! Obosită de atâta dan­sat şi sătulă să stea mai mult dezbrăcată decât îmbrăca­tă pe la televizor, asistenta a decis să se facă fată cuminte şi să renunţe la apariţiile pu­blice. Cruduţa şi-a anunţat şeful, pe Dan Capatos, zilele trecute, că ia o pauză, cel pu­ţin pentru o perioadă.

Prezentatorul de la Xtra Night Show susţine că o înţe­lege şi că aceasta are oricând uşa deschisă în emisiunea sa: “Mă simt ca în primul se­zon, devine din ce în ce mai stingheră treaba pe aici, fără public, fără... Nu mai este Crudu. Vine o zi când dru­murile oamenilor se depart. Cruduţa a atins această zi pentru a doua oară, pentru că ea a mai plecat o dată. În­ţeleg că a obosit. De 10 ani lu­crează zi de zi cu un program destul de greu, a început la «Matinal», apoi la «Un show păcătos» şi pe urma la «Xtra Night Show». Ei şi Anei le iert orice ieşire în decor. Cru­duţa a ales să se retragă. Nu o să o mai vedeţi multă vre­me, aşa spune ea, în această industrie care i-a adus faimă. Ea, Ana şi Ramona Gabor au fost cele mai de bun simţ asis­tente cu care am lucrat eu. Îi mulţumesc Cruduţei pentru că e momentul să ne luăm la revedere de la ea. Pe Crudu­ţa nu o interesau banii, erau nişte hârtii. Ea venea pur şi simplu la distracţie. A fost ca o soră pe care nu am avut-o. Şi-a luat la revedere în stilul ei caracteristic, nu pot spune pe post. Dacă va vrea vreodată să se întoarcă, o vom primi cu braţele deschise. Nu ai ce să îi reproşezi profesional”.

Dan Capatos a explicat şi cum se va desfăşura emisiu­nea în continuare: “Nu am luat o hotârâre cu ce se va întâmpla. O să vă anunţăm când ne decidem. Aşteptăm mesaje dacă aveţi idei. Deo­camdată stăm aşa, între noi. Mai dansăm noi”.

“Vă mulţumesc pentru toate clipele frumoase şi vă iubesc”, a scris Daniela Cru­du pe facebook, lăsând loc de bună ziua, cine ştie, poate se răzgândeşte din nou. Deşi va­rinata oficială este că e obo­sită, publicaţiile de scandal scriu că ei i-ar fi fost pus în vedere să renunţe la showbiz de noul iubit.

Prin emisiunea lui Capa­tos de la Antena 1 au mai tre­cut o mulţime de „păcătoase”: Ana Maria Mocanu, Bianca Drăguşanu, Alina Gheorghe, Georgiana Tudor, Eva Kent, Loredana Chivu, Mădălina Pamfile, sau Ramona Gabor. Ele au fost remarcate rapid de craii de Dorobanţi, attfel că s-au măritat ori şi-au găsit nişte parteneri capabili să le întreţină şi să nu mai fie ne­voite să „presteze” la televi­zor. Altele au fost concediate - culmea - pentru că au avut ţinute prea indecente!