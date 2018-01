Primele poze cu gemenii lui Enrique Iglesias şi Annei Kournikova

Cântăreţul spaniol Enrique Iglesias şi fosta tenismenă Anna Kournikova au postat amândoi fotografii în care sunt văzuţi, pentru prima dată alături de gemenii lor, un băiat şi o fată, născuţi la mijlocul lunii decembrie la Miami (SUA), relatează EFE.



În prima dintre ele, pe care Enrique Iglesias a postat-o pe Instagram, cântăreţul este văzut culcat pe o parte şi privind cu dragoste la unul dintre bebeluşi, care doarme alături de el.



O oră mai târziu, Kournikova a postat pe aceeaşi reţea de socializare o altă fotografie în care îl sărută pe celălalt geamăn, născut de asemenea pe 16 decembrie la Miami, potrivit portalului TMZ.



În ambele poze, celebrul cuplu a scris dedesubt acelaşi mesaj: "My Sunshine" (Raza mea de soare).



Bebeluşul care doarme alături de artistul spaniol este îmbrăcat cu un costumaş în dungi, gri cu alb, şi are pe cap căciuliţă şi glugă, la fel ca tatăl său.



În timp ce fratele său geamăn, pe care îl sărută fosta tenismenă, are capul descoperit şi un păr fin şi blond, la fel ca al mamei sale. Nu se poate distinge însă care este fata şi care este băiatul.



Lucy şi Nicholas s-au născut în urma unei sarcini care a trecut neobservată de mass-media şi de followerii cuplului, suscitând speculaţii că cei doi ar fi recurs la o mamă surogat



Fotografia lui Enrique Iglesias a strâns 450.000 de 'like-uri' în mai puţin de o oră. Nu este de mirare, având în vedere că artistul spaniol are 11,9 milioane de followeri pe această reţea socială.



În timp ce postarea lui Kournikova a primit 6.000 de like-uri în doar trei minute.AGERPRES