Prințul Charles despre divorțul de Lady Di: O tragedie greacă

Prinţul Charles, moştenitorul tronului Marii Britanii, a asemănat destrămarea căsniciei lui cu prinţesa Diana cu "o tragedie greacă", într-o scrisoare expediată confidentei sale Nancy Reagan, fostă primă doamnă a Statelor Unite, cu care Prinţul de Wales a corespondat timp de peste 40 de ani, informează telegraph.co.uk.



În acele scrisori, dezvăluite recent în presa britanică, prinţul Charles detaliază sentimentele sale faţă de sfârşitul căsniciei cu Diana. În una dintre scrisori, prinţul de Wales spunea că "lucrurile se înrăutăţesc tot mai mult'.



Scrisoarea în cauză, datând din 21 iunie 1992, face parte din corespondenţa personală întreţinută de prinţul Charles şi Nancy Reagan, fostă primă doamnă a Statelor Unite.



Textele au fost făcute publice după ce scrisorile au fost donate şi au ajuns în arhivele de la Ronald Reagan Presidential Foundation and Library din Simi Valley, California, după moartea lui Nancy Reagan, în 2016. Fosta primă doamnă a Americii şi-a exprimat dorinţa ca după moartea ei toate documentele sale să fie donate acelei fundaţii.



The Mail on Sunday, site-ul care a publicat la 3 iunie fragmente din aceste scrisori, a explicat felul în care prinţul Charles s-a împrietenit cu soţii Reagan în 1974, în perioada în care el lucra pentru Royal Navy şi a petrecut o săptămână în reşedinţa din Palm Springs a lui Walter Annenberg, pe atunci ambasador al Statelor Unite la Londra. În acea epocă, Ronald Reagan era guvernator al statului american California.



Prinţul de Wales, care ar fi fost atât de impresionat de şarmul lui Nancy Reagan încât i-a spus unui prieten că voia să o sărute pentru a-i mulţumi pentru primirea ei extrem de prietenoasă, a continuat să corespondeze cu fosta primă doamnă americană până la moartea ei în 2016, folosind coli de hârtie cu antet regal şi o cerneală neagră, care a devenit de-a lungul anilor un semn distinctiv al corespondenţei moştenitorului tronului britanic.



În una dintre scrisori, Prinţul Charles spune că a început să citească literatură clasică pentru a evita bârfele şi zvonurile din tabloide, sperând în acelaşi timp că acel tip de lectură îl va face "mai înţelept şi mai bine informat".



Într-o scrisoare din 1992, vorbind despre destrămarea căsniciei sale, intens mediatizată, prinţul britanic îi făcea lui Nancy Reagan următoarea dezvăluire: 'Draga mea Nancy, nimeni nu poate să înţeleagă cu adevărat aceste lucruri până când nu i se întâmplă lui însuşi şi tocmai de aceea lucrurile se înrăutăţesc tot mai mult".



"Într-o bună zi îţi voi spune întreaga poveste. E un fel de tragedie greacă şi ar putea fi transformată cu siguranţă într-o piesă de teatru foarte bună!", a adăugat prinţul Charles.



Într-o altă scrisoare ce datează dintr-o perioadă fericită a vieţii sale, în 1985, prinţul britanic a mulţumit soţilor Reagan pentru ospitalitatea lor şi pentru spectaculoasa gală organizată la Casa Albă ce a inclus şi un moment devenit ulterior celebru, după ce prinţesa Diana a dansat cu actorul John Travolta.



"Diana nu şi-a revenit nici acum după ce a dansat cu John Travolta, Neil Diamond şi Clint Eastwood într-o singură seară, fără să mai vorbesc despre dansul cu însuşi preşedintele Statelor Unite!", îi dezvăluia prinţul Charles lui Nancy Reagan în acel text.



În 1991, atunci când a fost publicată o carte despre Nancy Reagan, ce includea multe zvonuri despre presupuse relaţii extramaritale şi operaţii estetice ale acesteia, prinţul Charles a consolat-o pe fosta primă doamnă americană: "Trăim într-o lume tot mai necivilizată şi, dacă ţi se întâmplă să ai o funcţie publică, devine imposibil să acţionezi fără ca orice mişcare să nu îţi fie analizată şi oricărei acţiuni pe care o faci i se atribuie un motiv ulterior".



Într-o altă scrisoare, moştenitorul tronului britanic se plângea în legătură cu "încă un dineu" de strângere de fonduri, cu ocazia restaurării celebrei ambarcaţiuni regale Mary Rose, spunând că acele evenimente reprezentau "blestemul" vieţii sale.



Într-un alt text, datând din 7 iunie 2002, prinţul Charles a vorbit despre moartea reginei-mamă, decedată pe 30 martie în acelaşi an: "Mă tem că nu fac faţă prea bine acestei pierderi. Am preferat să nu mă gândesc la eventuala ei moarte, dar acum, după ce a plecat dintre noi, pierderea ei a lăsat un abis uriaş în viaţa mea".



Scrisorile ce alcătuiesc corespondenţa dintre prinţul Charles şi Nancy Reagan sunt în prezent examinate de mai mulţi specialişti în arhivare şi ar putea fi prezentate publicului larg în viitorul apropiat.AGERPRES