Probleme de sănătate pentru Anca Pandrea. Actrița a fost dusă de urgență la spital, după ce a avut probleme de sănătate din cauza unui virus gripal.

După mai multe investigații, medicii au decis să o interneze imediat, din cauză că plămânii vedetei au fost afectați.

”Câteva zile tot o să mai stau. Inițial mi s-a spus să-mi fac tratamentul acasă și să stau izolată. Dar, după radiografie, când au văzut că plămânii sunt în pioneze și dat fiind că nici controlul la inimă nu a ieșit prea bine, m-au internat de urgență. Abia respir. Aveam aceste simptome de vreo două zile, dar am zis că trece. Doar că-mi era din ce în ce mai rău. Am ochii roșii și mă doare fiecare bucățică de carne, am frisoane și dureri de mușchi”, a declarat Anca Pandrea pentru Libertatea.