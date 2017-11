Probleme de sănătate pentru Mirabela Dauer! A ținut o dietă foarte cunoscută și aceasta i-a afectat RINICHII!

Probleme de sănătate pentru Mirabela Dauer după ce a incercat sa scape de surplusul de kilograme urmand dieta Dukan. Spre deosebire de alte vedete care au ajuns la spital, Mirabela se considera norocoasa ca a oprit regimul inainte de a ajunge pe mana medicilor. Totusi, artista a avut probleme de sanatate.

Regimul Dukan, bazat, in principal, pe produse hiperproteice, a ajutat multe vedete de la Hollywood sa ajunga la silueta ideala, printre cele mai cunoscute exemple fiind Jennifer Lopez si supermodelul Gisele Bundchen.

Mirabela Dauer a incercat si ea, in urma cu cativa ani, acest regim si s-a pricopsit si ea cu probleme. Cantareata a urmat dieta timp de 6 luni, insa nu se simtea deloc bine, in plus, i-au fost afectati si rinichii. De atunci, vedeta nu vrea sa mai auda de nicio cura de slabire.

“Eu nu tin nicio dieta. Am tinut, m-am saturat de diete. Nu au avut efect. Am tinut tot ce exista, inclusiv Dukan. Da, am avut probleme, am tinut 6 luni Dukan. N-am ajuns la spital pentru ca am avut norocul sa am langa mine prieteni buni care au zis “Gata!”… pentru ca nu-mi era bine din anumite puncte de vedere. Nu am avut probleme cu ficatul, ci cu rinichii. Proteine multe… si eu si asa sunt mancatoare de carne… “, a declarat Mirabela pentru WOWbiz.ro.