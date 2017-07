Probleme MARI pentru fiica lui Ilie Balaci. A ajuns de URGENȚĂ la spital

Lorena Balaci, fiica lui Ilie Balaci, a trecut prin momente grele în urmă cu câteva zile, designerul fiind muşcată de câinele unor vecini. Vedeta a ajuns la spital după incidentul neplăcut, medicii aplicându-i cinci copci la mână. Şansa Lorenei a fost că muşcătura nu i-a afectat tendonul, cu toate că a fost destul de aproape.

„Aseară mă întorceam acasă, câîinele vecinului a scăpat din curte şi s-a gâdnit că vrea să se joace cu mine şi m-a muşcat. M-a muşcat foarte rău, am cinci copci la o mână. Am avut noroc pentru că muşcătura a fost aproape de un tendon. Ideea este că vecinul uitase poarta deschisă, el era afară. În momentul în care eu am stat faţă în faţă cu câinele vecinul nu era foarte aproape”, a declarat Lorena Balaci pentru o emisiune de televizune.

„Abia după ce mi-am tras mâna din gura câinelui a vrut să mă muşte de picior, dar am avut noroc ca am avut o rochie largă. M-a paralizat şi durerea şi frica. Da, este un câine agresiv. I-am spus de multe ori că este un câine prost. Lătra şi se repezea la oameni prin gard. Eu i-am atras atenţia de multe ori”, a mai precizat vedeta.

Lorena Balaci a fost căsătorită timp de 17 ani cu Eugen Trică, fost fotbalist, printre altele, la Steaua Bucureşti sau CFR Cluj. Ce doi au divorţat în urmă cu doi ani.

