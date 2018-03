Secretul lui Dan Helciug, dezvăluit de fiul său, la “Aici eu sunt vedeta”: “Și-a făcut implant de păr”

Luca (10 ani), fiul lui Dan Helciug, dezvăluie care este cel mai mare secret al celebrului său tată, joi, 15 martie, de la ora 20.00, la “Aici eu sunt vedeta”: și-a făcut implant de păr. Vestea l-a luat prin surprindere pe Cosmin Seleși, prezentatorul show-ului, care s-a declarat șocat.

“Am făcut implantul acum un an de zile, la dl dr. Felix Popescu. Îmi căzuse părul din cauza stresului și am recurs la un implant cu propriul păr. De altfel, sunt în continuare sub tratament. Iau antioxidanți, stimulente pentru piele și păr și folosesc șampoane pe bază de cafeină… O perioadă nu am vrut să se știe că am făcut această intervenție, pentru că nu arătam prea bine (râde). Dar într-o lună și jumătate totul a reintrat în normal. Secretul acum este diminuarea stresului și tratamentul de care trebuie să te ții”, spune Dan Helciug.

Ce reacție va avea Cosmin Seleși, atunci când Dan Helciug îi va recomanda implantul de păr, telelespectatorii Antenei 1 vor afla joi, 15 martie, de la ora 20.00, într-o nouă ediție a show-ului “Aici eu sunt vedeta”.