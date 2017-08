Șerban Copoț a fost nevoit să spele vase în Grecia, la o tavernă

Ș erban Copo ț a avut parte de o experien ț ă de neuitat în cadrul show-ului ”Aventură cu 4 stele”, care s-a filmat în Perdika, Grecia ș i care va fi difuzat luni ș i mar ț i, pe 28 ș i 29 august, de la 20.30, la Antena 1. El a fost nevoit să facă fa ț ă celor mai nea ș teptate provocări, miza fiind vacan ț a petrecută într-un resort de lux.

Ș erban Copo ț ș i cei trei colegi ai săi de aventură, Romică Ț ociu, Anca Dinicu ș i Angie Cobu ț , s-au bucurat de frumuse ț ile ș i savoarea Greciei, dar au avut parte ș i de muncă asiduă. Au muls capre, au învă ț at să folosească o motocoasă, să ia parte la tot ce înseamnă via ț a într-o fermă dintr-un sat pescăresc grecesc.

Printre alte multe activită ț i pe care trebuia să le ducă la bun sfâr ș it, Ș erban Copo ț a fost nevoit ș i să muncească în bucătăria unei minunate taverne. Dacă până atunci fusese într-o tavernă grecească doar în calitate de client ș i a a ș teptat să fie servit, de data aceasta el era cel ce asigura confortul turi ș tilor afla ț i la mese.

”Am fost în inima PR-ului din Grecia, în bucătăria unei taverne. Ascensiunea mea a pornit de jos, de la spălatul vaselor. Am cură ț at ș i pe ș te, am spălat și vase, am făcut de toate. Bine, dacă ar cură ț a ei pe ș te a ș a cum am făcut eu, cred că ar da faliment”, poveste ș te Ș erban, care nu s-a dat înapoi de la nimic.

De ș i a muncit din greu, experien ț a a fost una pe care ș i-o va aminti mereu cu drag.

”Emisiunea mi-a dat șansa să descopăr lucruri pe care nu le-am mai văzut. Am aflat cum se face feta, cum se face săpunul din ulei de măsline, cum e via ț a grecilor autentică. Am avut ocazia să văd Grecia adevărată, a ș a cum văd turi ș tii străini Bucovina noastră ș i rămân impresiona ț i”, spune Ș erban.