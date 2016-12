Serena Williams se mărită! Cine e alesul inimii ei

Jucătoarea americană de tenis Serena Williams, locul 2 mondial, se va căsători cu Alexis Ohanian, unul dintre fondatorii site-ului Reddit.

„În genunchi, a spus patru cuvinte şi eu am spus Da”, a scris Serena Williams pe Reddit.

Data căsătoriei nu a fost anunţaţă.

La 35 de ani, Serena are 71 de titluri WTA, din care 22 de Grand Slam. În septembrie, ea a pierdut locul 1 WTA în faţa germancei Angelique Kerber, după 188 de săptămâni.

Alexis Ohanian are 33 de ani, este director general la Reddit şi a lansat mai multe site-uri de internet.

